9 adresses qui prouvent que la Plaza Saint-Hubert est «the place to be»

Partager







Si vous habitez la Petite-Partie, vous savez déjà que la Plaza Saint-Hubert est «the place to be».

Avec ses nombreux commerces, restaurants et bars, tous discrets, mais plus cool les uns que les autres, on peut dire que cette rue longtemps snobée profite d’un deuxième souffle.

Voici donc 9 adresses à découvrir sur la Plaza:

Bien que le Système n’ait pas encore soufflé ses premières bougies, sa réputation n’est plus à faire. On fréquente l’espace multidisciplinaire pour danser jusqu’au petit matin sur de la musique électro, pour se poser en terrasse et siroter un bon verre de vin ou pour partager des petits plats entre amis.

7119, Rue St-Hubert

Secret bien gardé des foules, la boutique Lopez est pourtant un véritable repère pour les amoureux de streetwear. On y trouve principalement des vêtements pour hommes (qui peuvent toutefois très bien être unisexe) ainsi que des accessoires pour la maison provenant de designers, tant émergents que bien établis, du monde du skate.

6725, Rue St-Hubert

Café de jour et buvette de soir, le Brouillon est un endroit à visiter à toute heure de la journée. On crush sur le design de l’endroit ainsi que sur les événements festifs qui s’y déroulent tout au long de l’été, dont les fameuses “Queer Nights” qui enflamment la Plaza tous les mercredis soirs.

6580-A, Rue St-Hubert

Alors que vous marchiez sur la Plaza, il vous est peut-être déjà arrivé de passer devant une boutique qui exposait des t-shirts et objets aux designs familiers. Et bien, il y a fort à parier qu’il s’agissait de la maison Pony, l’espace physique de l’artiste visuelle qui compte près de 85 000 abonnés sur son compte Instagram. La prochaine fois, entrez dans le commerce coloré, vous ne serez pas déçus!

6534, Rue St-Hubert

Pour un 5 à 7 ultra-exotique, direction le Snowbird Tiki Bar. Le bar coloré et kitsch à souhait possède une des plus belles terrasses de la Plaza et propose une panoplie de cocktails élaborés et rafraîchissants dans une ambiance tropicale. On n'en demandait pas autant!

6388, Rue St-Hubert

Saviez-vous que le populaire magasin de bijoux de l’avenue Mont-Royal est également établi sur Saint-Hubert? Moins achalandée que celle du Plateau, la bijouterie de la Plaza regorge pourtant elle aussi de petits trésors à prix abordables qui enjoliveront tous vos outfits estivaux.

6977, Rue St-Hubert

Pilier de la Plaza Saint-Hubert, le Conserva contribue activement au bien-être du quartier depuis 2018. Les résidents du coin visitent l’épicerie-boutique pour ses pâtes fraîches, ses repas prêts à manger, ses produits locaux, ses soupes et ses ingrédients frais. Chose certaine, il faut s'attendre à quitter les mains pleines!

6604, Rue St-Hubert

Petit nouveau dans le coin, le Ăn Chơi Plaza a tout pour plaire. Cette buvette fait la promesse de mettre en lumière la culture vietnamienne à travers des plats traditionnels, mais avec une twist, et une carte des vins soignée. En français, Ăn Chơi signifie « manger et avoir du plaisir». Faut-il en dire plus?

6553, Rue St-Hubert

Impossible de faire un guide sur la Plaza Saint-Hubert sans parler du fameux Montréal Plaza. Adresse iconique du quartier, le Plaza est un incontournable pour tous les amoureux de bonne bouffe. Plusieurs fois primé, le restaurant est réputé pour ses petits plats savoureux qui changent au fil des saisons.

6230, Rue St-Hubert

Ne manquez pas nos récentes capsules!

s