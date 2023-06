Des Français font leur épicerie au IGA et évidemment ça finit à la SQDC

Partager







On n’aurait jamais pensé que faire l’épicerie pourrait être une aventure rocambolesque et excitante. C’est le cas de cette famille française qui vient tout juste de s’installer au Québec et qui y découvre les joies du IGA.

Thomas Bretey et sa famille ont décidé de tout quitter à Paris et de déménager dans notre belle province, plus précisément à Saint-Sauveur dans les Laurentides.

Depuis, le trio français documente sa nouvelle vie au Québec, comme l’a fait un certain TikTokeur amoureux des autobus jaunes (ou les autobus de Netflix)...

Dans l’une de leurs plus récentes vidéos, on peut les suivre en train de faire les «courses» au IGA et ça ne semble pas être facile.

Après avoir fait plusieurs choix à l’aveugle parce que les marques ne sont pas les mêmes ici, Thomas nous explique ce qu’il achète et à quel point il trouve ça difficile de se retrouver dans l'épicerie.

On peut aussi le voir s’acheter une bouteille de vin au IGA, ce qu’on ne conseille pas d’ailleurs.

Pour bien terminer la journée et les achats, quoi de mieux qu’un arrêt à la SQDC pour y vivre l’expérience de s’acheter «de la weed» légalement, en famille.

Doudou était bien contente en tout cas.

Vous pouvez suivre les péripéties québécoises de cette famille française sur TikTok et les conseiller sur les choses à faire ou à voir au Québec.

Ils sont tout ouïe!

