Préparez-vous à vous faire piquer: les moustiques vivent de plus en plus longtemps

Si vous comptez parmi ceux que les moustiques affectionnent particulièrement, attelez-vous: à cause des changements climatiques, la saison des moustiques va se rallonger, démontre une analyse de Climate Central.

On peut déjà en constater les effets, alors que les printemps et les automnes se réchauffent: les moustiques émergent plus tôt et survivent plus longtemps durant l’année.

En 43 ans, 71% des villes américaines analysées par le groupe de recherche indépendant Climate Central ont vu leur saison des moustiques rallonger en moyenne de 16 jours.

C’est particulièrement le cas dans la région du Nord-Est, qui comprend notamment les États du Vermont, de New York et du Massachusetts, et dans la vallée de l’Ohio, qui englobe notamment l’Illinois, le Kentucky, le Tennessee et l’Ohio.

Par exemple, entre 1979 et 2022, on compte 33 jours de moustiques de plus dans la municipalité de State College, en Pennsylvanie, dans le Nord-Est.

Il faut savoir que les moustiques raffolent des climats chauds et humides. Les femelles moustiques déposent leurs œufs à la surface de l’eau stagnante à la fin de l’été et ceux-ci éclosent lorsque la température est suffisamment chaude, le printemps suivant.

Ces conditions vont devenir de plus en plus communes avec la hausse des précipitations et des températures liées aux changements climatiques.

Hausse de la transmission de maladies

Mais qui dit une plus longue saison des moustiques dit aussi risque accru de contracter l’une des maladies que ces insectes propagent, préviennent les scientifiques. On parle notamment du virus du Nil occidental – plus commun en Amérique du Nord –, de la dengue, du Zika et du chikungunya.

Les changements climatiques, la déforestation et l’urbanisation comptent parmi les facteurs de risque pour la hausse des éclosions de virus transmis par les moustiques, révèle une récente étude de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

