L’Irlande veut tuer 200 000 vaches pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre

Pour que le secteur agricole d’Irlande réduise ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 25% d’ici 2030, le gouvernement souhaiterait abattre près de 200 000 vaches sur trois ans, ce qui ne fait pas l’affaire de tous.

Le ministre irlandais de l’Agriculture, Charlie McConalogue, a déclaré plus tôt cette année que son ministère envisageait l’option d’un programme volontaire de réduction des produits laitiers et qu’il entendait lancer le programme en 2023.

Le programme en question vise à combler l’écart entre les efforts réalisés et l’objectif climatique du pays, en plus de gérer le nombre de vaches laitières à court terme, selon des documents officiels obtenus au début du mois par The Irish Independent.

Ainsi, entre 60 000 à 65 000 vaches laitières devront être «déplacées» d’ici 2025. Un fonds gouvernemental devrait être créé pour assurer le fonctionnement de ce système, prévoyant un budget annuel de 200 millions d’euros (288,5 millions $ canadiens), soit environ 3000 euros (4330$) par vache pour 65 000 bêtes.

Une idée qui fait «meuh»

Bien que cette décision ne fasse partie que «d’un processus délibératif» et qu’elle n’était pas finale, selon le ministère irlandais de l’Agriculture, nombreux sont ceux et celles qui la dénoncent vertement.

C’est notamment le cas de l’association de défense des animaux PETA, qui a déclaré que d’embaucher des équipes d’abattage gouvernementales «comme solution à la catastrophe climatique est ridicule», alors qu’un virage mondial vers une alimentation végétalienne «découragerait les agriculteurs d’élever ces animaux».

Une industrie polluante

Ce qu’il faut savoir, c’est que le secteur agricole irlandais était directement responsable de 38% des émissions nationales de GES, en 2021, selon l’Agence irlandaise de protection de l’environnement.

L’Irlande compte plus de 2,5 millions de bovins, selon l’enquête provisoire sur le bétail de juin publiée par l’Agriculture and Horticulture Development Board.

Ensemble, la viande bovine et l’industrie laitière représentent environ les deux tiers de la production agricole du pays, dont environ 90 % est exportée.

− Avec les informations du Irish Independent

