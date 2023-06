Salut Bonjour va changer de case horaire à partir de cet automne

Partager







Un vent de nouveau soufflera sur Salut Bonjour à l'automne, alors que l'émission prendra place dans une nouvelle case horaire.



Même si la saison estivale de l'émission matinale n'est pas encore commencée, voilà qu'on sait déjà ce qui attend les téléspectateurs à l'automne.



Via communiqué, TVA a annoncé qu'après les vacances d'été, Gino Chouinard et Eve-Marie Lortie, respectivement les animateurs de l'édition en semaine et la fin de semaine de Salut Bonjour, seront de retour à compter du lundi 4 septembre, mais dans une case horaire légèrement différente.

Alors qu'en ce moment, l'émission joue de 6h à 10h, dès septembre, ce sera plutôt entre 6h30 et 10h30. Rappelons qu'il s'agira également de la première saison de Philippe-Vincent Foisy, qui remplacera George Pothier, qui vient de partir à la retraite. Il s'agira également de la dernière saison de Gino Chouinard, après 17 ans.

TOMA ICZKOVITS

D'ailleurs, parlant de Gino Chouinard, il partira officiellement en vacances pour l'été à compter de ce mardi 20 juin, alors que la 35e saison régulière prendra fin. C'est Eve-Marie qui prendra les commandes du lundi au vendredi. Lors de ses vacances à elle, du 24 juillet au 11 août, c'est Mathieu Roy et Sabrina Cournoyer qu'on retrouvera à la barre de l'émission. Ceux-ci se relaieront pour l'édition de la fin de semaine.

