Scanner sa main pour prendre le métro en Chine

Il est maintenant possible d'entrer dans le métro simplement en scannant sa main dans certaines stations à Beijing, en Chine.

La capitale chinoise compte sur un étendu réseau de métro, qui contient plus de 475 stations réparties sur près de 30 lignes. Parmi celles-ci, on retrouve la ligne Daxing Airport Express, l'une des plus récentes du métro, ouverte en 2019 et qui est entièrement automatisée (sans conducteur).

Depuis tout récemment, il est possible dans certaines stations de cette ligne de payer simplement en mettant sa main au-dessus d'un lecteur, qui se sert notamment des empreintes digitales ainsi que du placement des veines pour identifier la personne, explique le South China Morning Post. Les utilisateurs doivent d'abord se rendre à une station désignée pour enregistrer leur «empreinte» et la lier à leur compte de paiement WeChat. Peu après être entrés dans le métro, ils reçoivent une demande de paiement directement dans l'app.

Les utilisateurs ont plusieurs autres choix pour payer leur passage, par exemple par carte bancaire ou via une application.

Bien que la mesure peut avoir des aspects pratiques, comme elle repose sur les données biométriques, elle peut poser des préoccupations concernant la collecte de données personnelles.

Cette nouvelle contraste en tout cas avec la situation au Québec, où Laval vient tout juste de permettre le paiement par carte bancaire à bord de ses autobus, une mesure qui ne verra pas le jour à Montréal avant 2024.

