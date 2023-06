Voici tout ce qu'on a pu goûter en une seule visite au Costco

Partager







BILLET - Apparemment, le dimanche après-midi est l'un des meilleurs moments pour aller tester les kiosques de dégustation du Costco. En tant que «non habituée» du Costco, j'ai tenté l'expérience: voici ce à quoi j'ai pu goûter, et ce que j'en ai pensé.

Pour vivre l'expérience au maximum, j'ai décidé de goûter à tous les produits que je croiserais, peu importe si je trouvais qu'ils avaient l'air bons ou non. Je les ai ensuite classés en ordre d'appréciation.

1. Du ganola keto (sans céréales)

Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans du granola sans céréales? J'étais sceptique avant de goûter à ce produit «keto» d'InnoFoods, et, pourtant, c'était franchement très bon. Il était croquant comme du granola classique, avec un goût de noix de coco assez présent.

Pour répondre à ma question quant à l'absence de céréales, j'ai appris sur l'emballage que les ingrédients principaux sont de la noix de coco (justement), des amandes, du sirop de tapioca (sorte de sucre liquide), des graines de citrouille et de tournesol ainsi que des pacanes.

Il se vend 18,99$ pour 600 grammes − ça ne me semble pas donné, mais je connais peu le marché de la nourriture keto...

2. Des frites congelées Bâton Rouge

Si on voulait goûter aux frites Bâton Rouge, il ne fallait pas trop s'éloigner du kiosque: les portions partaient vite. Et il y a de quoi, elles étaient très bonnes. Minces, pas trop salées et bien épicées.

Lors de notre passage, elles se vendaient 8,99$ pour 2 kg, ce qui me semblait plutôt raisonnable pour la qualité.

3. Du jambon forêt-noire

Enfin, on a pu goûter à un produit Kirkland (la fameuse marque maison de Costco) quand on est arrivés au stand de dégustation du jambon forêt-noire tranché.

Je mange rarement de la viande, donc mes capacités de comparaison ne sont pas très bonnes, mais ça m'a semblé bien honnête comme produit. Il se vendait 15,99$ pour deux paquets de 500 grammes.

4. Du gâteau aux pommes

Dans la section de la pâtisserie, on s'est fait offrir un morceau de gâteau aux pommes, qui n'a pas trop tenu le coup lors de la coupe.

Il était bien bon, mais pas mal tous les gâteaux aux pommes sont bons. Il était à vendre pour 9,99$ pour un gâteau familial.

5. Des craquelins sans gluten

Encore une dégustation de produit InnoFoods. Cette fois, c'était des craquelins Garden Crisp sans gluten, aux épinards, kale, poivrons rouges et carottes.

C'était correct, mais vraiment sans plus. Je ne suis pas sûre que je paierais 9,99$ pour 454 grammes de craquelins, bien que je dois admettre que je connais peu le marché des craquelins sans gluten).

6. Du boeuf au bulgogi (bbq coréen)

Le boeuf a vraiment été la dégustation que j'ai le moins aimée. Il y avait deux morceaux de gras assez importants dans la bouchée de boeuf qui m'a été servie, et la sauce me semblait plutôt ordinaire.

La forme sous laquelle ça se vend? Dans des plats de prêt-à-manger qui ne me semblaient pas très ragoûtants, surtout pour le prix.

Je conviens cependant que je ne suis pas le public cible des plats de boeuf.

Ce que j'ai pensé de mon expérience?

La variété des produits disponibles en dégustation chez Costco m'a impressionnée, et je comprends comment ça peut nous pousser à acheter certaines choses qu'on n'aurait pas découvertes autrement. Par exemple, je suis pas mal convaincue que je n'aurais jamais mangé de granola keto sans cette dégustation.

De mon côté, je crois que ça aurait peut-être l'effet inverse, soit satisfaire ma curiosité devant un nouveau produit et donc en rendre l'achat inutile.

En tout cas, ça rend clairement l'expérience magasinage plus divertissante; pas étonnant que pour autant de gens, aller au Costco est carrément une activité en soi...

