Une employée sur des yachts révèle les demandes les plus bizarres reçues de ses clients

Oui, ils sont bien payés, ils voyagent sans arrêt et ils voient les plus beaux couchers de soleil, mais la vie des employés qui travaillent sur les bateaux privés de multimillionnaires n’est pas toujours rose. Une utilisatrice TikTok qui occupe un emploi sur un yacht révèle les demandes les plus étranges reçues dans sa carrière. Alerte au divulgâcheur: ça implique des excréments humains.

En entrevue avec le média NeedToKnow.online, l’influenceuse aux 330 000 abonnés sur TikTok et hôtesse en chef d’un superyacht, Giselle Azueta, raconte que son premier emploi était sur un bateau de location.

«Un jour, un multimillionnaire a proposé de payer 10 000$ à un membre de l’équipage qui accepterait de déféquer sur une table en verre pendant qu’il était allongé sous celle-ci», confie la femme de 39 ans.

À un autre moment, un autre passager a demandé qu’une des hôtesses à bord le fixe pendant qu’il mangeait. Les membres de l’équipage, dont Giselle Azueta, ont accepté de le faire.

Ils ne peuvent jamais dire non

Les employés à bord des bateaux pourraient refuser de telles demandes. Selon l’hôtesse en chef, dans les faits, ils n'ont toutefois pas vraiment le luxe de dire non.

«Dans cette industrie, vous ne pouvez jamais dire “non”», dit-elle, spécifiant que c’est leur «devoir» de réaliser «toutes requêtes, aussi étranges et folles qu’elles puissent être».

Il y a toutefois une limite. Le non peut s’imposer si la demande (très) spéciale est de nature sexuelle ou qu’elle menace la santé ou la vie du membre de l’équipage ou de son équipe.

Bien que Giselle Azuetta ait pu tirer profit de cette industrie, elle affirme que les personnes qui souhaitent occuper un poste comme le sien doivent s’attendre à être catapultées dans un monde «très superficiel» et «avoir une bonne forme physique».

«Les propriétaires de superyachts disent aussi que leur équipage doit correspondre à leur yacht, qu’ils doivent être aussi beaux que leur yacht, explique Azueta. C’est pourquoi vous voyez beaucoup de jeunes et belles personnes. C’est une exigence d’être en shape.»

