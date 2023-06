Une somptueuse maison centenaire complètement rénovée à vendre à Saint-Lambert pour 2 995 000$

Partager







Somptueuse, grandiose, impressionnante, cossue... voilà quelques-uns des adjectifs pouvant être utilisés pour décrire cette maison centenaire de Saint-Lambert.

Perle rare sur le marché, il est évident qu’elle laissera plus d’un futur acheteur bouche bée.

La résidence repose sur un terrain double de plus de 13 000 pieds carrés et jouit d’une orientation optimale avec sa façade pointant vers le sud.

On découvre au rez-de-chaussée des espaces de vie vastes et lumineux qui plairont certainement aux amoureux du style “modern farmhouse”.

La cuisine, rêve ultime de tous ceux et celles qui aiment passer du temps aux fourneaux, a profité d’une cure de jeunesse en 2022. Elle se démarque grâce à ses puits de lumière, son îlot central de 11 pieds pouvant asseoir jusqu’à 5 personnes et ses finitions de qualité.

Le rez-de-jardin comporte également un bureau vitré, un immense salon avec foyer au bois d’origine et une salle à manger

À l’étage, les chambres et les salles de bains font très bonne figure. On y retrouve trois chambres d’enfants ainsi qu'une suite principale brillamment aménagée. Deux salles de bain modernes et fonctionnelles et une salle d’eau complètent le tout.

Avec son plafond de 14 pieds, le grenier n’a rien d’un lieu glauque. L’espace ouvert est le lieu de prédilection pour aménager une salle familiale digne de ce nom.

La visite se conclut à l’arrière, où arbustes, piscine creusée et espace jardin se côtoient harmonieusement. C’est de ce point de vue que l’on constate tout le charme anglais qui émane de la maison.

Vous vous imaginez bien mettre la main sur ce petit bijou? Sachez que la propriété est actuellement à vendre pour la somme de 2 995 000$ et que c’est Isabelle Boivin du groupe Re/Max qui assure sa vente.

