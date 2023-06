Violence et détresse: un bar du Village veut fermer sa terrasse

Partager







Le bar Le Cocktail, situé sur la rue Sainte-Catherine, en plein coeur du Village, envisage de fermer sa terrasse, reprochant à la Ville de ne pas pouvoir offrir à ses clients un environnement «paisible et convivial».

• À lire aussi: On a passé 1h à Berri-UQAM et on fait le point

«Chers clients, c’est avec un certain pincement au cœur que nous envisageons de ne plus ouvrir la terrasse au Cocktail, du moins provisoirement», écrit l’établissement dans une publication Facebook datant du week-end dernier.

Le Cocktail déplore que «la Ville Montréal se montre incapable de fournir un environnement qui soit accueillant, paisible et convivial dans notre voisinage et ce, jour après jour».

«Malgré nos multiples démarches, l’administration municipale reste insensible aux enjeux qui nous préoccupent, ce qui anéantit tous nos efforts», regrette le bar.

«Nous espérons sincèrement ne pas avoir à en arriver à cette solution de dernier recours et comptons sur la médiatisation de la situation pour que la Ville prenne enfin ses responsabilités afin de rendre le secteur convivial et invitant pour toustes.»

Un quartier chaud

Au début du mois, la Ville de Montréal affirmait que la police, les services sociaux et la Société de transport de Montréal (STM) étaient mobilisés dans le Village depuis la création en février dernier d'une cellule de crise multipartite.

2200 interventions auraient été réalisées dans ce secteur du 6 mars au 4 juin dernier. La plupart sont des cas de référencements ou d’accompagnement de personnes en situation de vulnérabilité vers des services d’aide.

Près de 40 ressources ont été dédiées au Village parmi les rangs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Des équipes d’enquêtes ont aussi été mises en place pour mener des opérations en matière de stupéfiants.

De son côté, la STM a bonifié la présence de ses constables spéciaux dans la station Berri-UQAM, située à l’entrée du quartier.

Le week-end dernier, la députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques de Québec solidaire, Manon Massé, a demandé des actions concrètes de Québec sur le terrain.

La Ville devrait déposer dans les prochains jours sa stratégie globale pour le Village, selon Radio-Canada.

− Avec Audrey Sanikopoulos, Agence QMI