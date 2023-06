10 gadgets pour «pimper» votre salle de jeux vidéo

Partager







Transformer une pièce en salle de jeux vidéo, ce n’est pas si difficile que ça. Il vous faut quelques gadgets et meubles, et le reste se joue avec le décor.

Ma salle «gaming», c’est là que j’entrepose mes figurines de Mandalorian trop dispendieuses et les «cochonneries» Pokémon que j’accumule depuis 20 ans. C’est aussi un bureau de télétravail, où je passe la majorité de ma semaine à vous écrire des articles fascinants. C’est en voulant améliorer cette pièce de mon appartement que j’ai décidé de partager mes trouvailles avec vous.

Voici donc comment «pimper» votre salle de jeux vidéo et/ou télétravail!

1. Bande lumineuse D.E.L.

Amazon

La bande lumineuse peut faire des miracles en décoration pour un petit prix. Celle-ci vient avec une application ainsi qu’une manette, et peut être synchronisée avec de la musique. Évidemment, elle a plein de différents thèmes colorés pour l’ambiance de votre choix.

Si vous n’êtes pas très à l’aise avec le bricolage, allez regarder un tutoriel sur YouTube!

2. Une enseigne néon personnalisée

Etsy

Une enseigne néon personnalisée est parfaite pour un studio gaming, surtout si vous êtes actifs sur Twitch ou une autre plateforme de diffusion. Ça va vous aider à promouvoir votre chaîne!

Si vous n’avez pas de chaîne Twitch, vous pouvez aussi tout simplement écrire votre phrase préférée inspirée d’un jeu vidéo. Moi, c’est le simple «!» de Metal Gear.

3. Un Stream Deck d’Elgato

Elgato / Amazon

Attention, à ne pas confondre avec le Steam Deck de Valve, qui est une console portable.

Le Stream Deck est un petit contrôleur de studio avec des touches pour déclencher des actions dans des logiciels, comme OBS. C’est un accessoire parfait pour ceux qui diffusent en ligne.

4. Kit de gestion de câbles

Amazon

Des câbles sont mêlés un peu partout dans votre studio? Vous avez probablement besoin d’un bon kit de gestion de câbles pour garder votre bureau propre.

C’est un art!

5. Support à manettes

Etsy

Ce support, disponible sur Etsy, peut être personnalisé avec plusieurs configurations différentes. Ce n’est pas juste pour vos manettes, mais aussi votre casque d’écoute, vos clés USB, etc.

6. Un bean bag

Amazon

Bon, le chien dans l’image n’a pas l’air très heureux, mais la madame semble très confortable dans son bean bag.

7. Étagère pour vos objets geek

Amazon

Imaginez cette étagère avec vos figurines Hot Toys de Star Wars préférées et vos vieilles cassettes NES. Votre salle gaming, c’est l’endroit idéal pour mettre en valeur vos achats geek et vos trucs de collection. J'aime beaucoup cette étagère parce qu'elle fait aussi de la belle décoration avec son style, et ça fait changement des étagères au look plastique.

8. Une chaise confortable

Amazon

Si vous jouez principalement sur PC, vous devez vous procurer une bonne chaise. La chaise style «gaming» n’est pas nécessaire, mais on aime bien l’appuie-tête. Lisez les évaluations avant d’acheter!

9. Stations de charge

Amazon

Ça ajoute des câbles, mais vous allez être content d’avoir des manettes bien chargées lorsque vous allumez votre console.

Nintendo Switch Joy-Con: Disponible ici

Manettes DualSense PS5: Disponible ici

10. Un tapis néon cool

Ce tapis d’illusion de craquelures néon est pas mal parfait pour un studio. Il y a d’autres modèles, et vous pouvez même envoyer votre propre image!