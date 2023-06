Metro et Super C offrent des prix plus bas aux membres du programme MOI et ça fait réagir

Partager







Un père de trois enfants a été choqué de constater que le prix de certains aliments en épicerie était réduit, mais seulement pour les détenteurs d’une carte MOI. Sa publication dénonçant cette tactique qu’il considère comme discriminatoire est venue rejoindre des milliers de personnes. Pourtant, c’est une pratique qui ne date pas d’hier, réinventée au goût du jour.

Simon-Pierre Beaudet se considère comme un consommateur averti. «J’ai de l’expérience, parce que je dois souvent aller à l’épicerie», témoigne à 24 heures l’enseignant père de famille.

Même pour lui, cependant, l’opération de faire ses courses à bas prix devient «de plus en plus complexe» du fait de la multiplication des offres de rabais différents et même parfois trompeurs à ses yeux.

«Des fois c’est le prix régulier qu’on fait passer pour un rabais, des fois on est obligé d’acheter une plus grande quantité du produit pour avoir le rabais, par exemple», décrit Simon-Pierre Beaudet.

Lors de son dernier passage chez Super C, le prix d’un chou-fleur est devenu la goutte qui a fait déborder le vase. Affiché à 2,49$ pour les clients réguliers, le légume se vendait pourtant à 1,99 $ pour les membres MOI, un programme de récompenses nouvellement lancé chez Super C, Metro, Jean Coutu, Brunet et Première Moisson.

Choqué, Simon-Pierre Beaudet a dénoncé la pratique sur Facebook. «Si ce chou-fleur peut être vendu à 2 $, il doit l’être pour tout le monde, tout le temps, sans condition», écrit-il.

La publication a été repartagée plus de 2000 fois depuis.

«C’est pas un club, c’est une épicerie! Manger. J’en ai besoin pour vivre. Et je ne vois pas d’autre fonction à ce “club” que de forcer le monde à participer à leur collecte de données à grande échelle, et à retenir le monde otage d’un circuit fermé de commerces essentiels», dénonce le père de famille.

Une pratique qui date

Même si le programme MOI est relativement nouveau, l’idée de proposer de meilleurs rabais à une partie sélecte de la clientèle ne l’est pas.

Pour Maryse Côté-Hamel, professeure en sciences de la consommation à l’Université Laval, ce n’est guère différent que d’offrir des rabais aux détenteurs de coupons.

«Ce sont de bons rabais que les compagnies n’étendent pas à toute leur clientèle. Pour accéder au rabais, le consommateur doit faire un effort supplémentaire. Avant, c’était d’aller découper des coupons et les amener à la caisse, maintenant c’est de s’inscrire à leur programme de fidélité», explique-t-elle.

Le même principe s’applique lorsque les clients membres chez La Baie ont droit à un rabais la fin de semaine ou chez Costco, où seuls ceux qui ont une carte de membre peuvent entrer dans le magasin.

La différence notoire entre les coupons et le programme MOI se retrouve alors dans l’affichage.

Si on peut ignorer les coupons, le prix réservé aux clients MOI est clairement indiqué sur l’étiquette quand on fait ses achats, ce qui crée une sensation d’inconfort. Et c’est le but, précise la professeure en sciences de la consommation.

«Les études prouvent que les gens réagissent plus à une perte éventuelle qu’à un gain. Ici, plutôt que de promettre des points, on fait sentir aux non-membres qu’ils perdent de l’argent s’ils n’adhèrent pas au programme. C’est plus efficace pour inciter les gens à s’inscrire.»

La valeur de nos données

Une autre différence entre les coupons et les programmes de récompense: ces derniers sont utilisés pour colliger des données sur la clientèle.

«C’est rare qu’une entreprise nous offre des récompenses comme ça de bon cœur pour rien», nuance Maryse Côté-Hamel. Si les programmes de récompenses ont pour but de fidéliser la clientèle et de les inciter à faire la plus grande partie possible de leurs achats chez les bannières participantes, les données qu’ils permettent de recueillir sont le «nerf de la guerre».

Lors de l’inscription ou de l’échange des points, certains programmes demandent des informations personnelles, mais c’est grâce aux achats que les compagnies peuvent dresser un portrait très précis de leurs clients et de leurs habitudes.

«Les données vont servir à envoyer des coupons et des offres ciblées pour les produits que vous risquez d’acheter statistiquement, mais aussi à comprendre ce qui se vend plus ou moins bien dans les différents magasins», explique la professeure.

Elle ajoute que ces données peuvent aussi être vendues par les épiceries à de tiers partis sans que les consommateurs en soient informés, après qu’elles aient été anonymisées. «Par exemple, une compagnie de biscuit peut vouloir savoir ce que les gens qui consomment leur produit achètent également, question d’investir plus de parts de marché.»

C’est donc pour accéder à ces données précieuses que les commerces encouragent leurs clients à utiliser leur carte le plus souvent possible lorsqu’ils font des achats.

Le retour des programmes de récompenses

Si la tactique du prix différentiel peut paraitre agressive aux yeux de certains consommateurs, c’est parce que les commerces membres de ce genre de programme ont intérêt à ce qu’ils fonctionnent.

Les programmes de fidélité font un retour après avoir battu de l’aile pendant la pandémie, selon ce qu’observe Maryse Côté-Hamel.

«À ce moment-là, les consommateurs étaient plus préoccupés par le fait de pouvoir acheter les produits qu’ils voulaient sans se faire contaminer et que le produit soit sur les tablettes plutôt que d’accumuler des points.»

Maintenant que les problèmes d’approvisionnement s’estompent, les entreprises mettent plus d’espoir dans leurs programmes de récompenses. Ceux-ci entrent en compétition avec des détaillants qui offrent de très bas prix ainsi que les détaillants numériques.

«Avec l’inflation, on voit que les bannières comme Walmart, Dollarama et même Amazon ont la cote, même si elles n’offrent pas de points de récompense», rappelle la professeure.

Des consommateurs excédés

Ce n’est pas anodin qu’autant de personnes aient repartagé, aimé ou commenté la publication de Simon-Pierre Beaudet, à ses yeux.

«Les gens ne sont pas intéressés par ce genre de programme et ces tactiques très agressives», estime-t-il.

Les produits non taxables, comme les aliments de base, devraient être exemptés de ce genre de rabais différentiel, selon lui.

«Au pays, on a un monopole de trois grandes chaînes qui se séparent le marché et ont des marges de profit énormes. Ça va nous prendre de la législation, parce qu’il n’y a pas de compétition pour les forcer à offrir des prix décents. En ce moment, le consommateur n’a aucun moyen de gagner.»

