«L’Agence»: une nouvelle émission vous fera découvrir les coulisses du monde de la drag au Québec

Le phénomène de la drag prend de plus en plus d'expansion au Québec et pour la première fois, vous pourrez suivre le quotidien de 5 artistes drag queen, dont une femme, dans la toute nouvelle émission L’Agence.

Cette nouvelle docuréalité vous propose une incursion dans ce monde coloré à travers les yeux du copropriétaire de la première agence de drag queen au Québec, Michel Dorion, et quatre de ses artistes.

Au long des 12 épisodes de 30 minutes, vous suivrez les épopées des artistes de l’agence Midor, dans les coulisses de leurs différents contrats tous plus étonnants les uns que les autres.

Sur les ondes de Moi et cie dès le 26 juin, L’Agence vous permettra de faire une immersion dans ce monde de divertissement haut en couleur grâce à ses cinq drag queens et un drag king extravertis qui risquent fortement de vous impressionner.

Michel Dorion (L’agent et mentor)

Crystal Starz (La jeune prodige)

Miss Butterfly (La reine)

Ciatha Night (L’ambitieuse)

Velma Jones/ Johnny Jones (La polyvalente)

Étant la seule femme du groupe, elle nous offrira une vision bien à elle du monde de la drag.

Vous pourrez voir la première émission de L’Agence dès le 26 juin prochain, 21h, sur Moi et Cie.

