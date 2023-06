On vous résume la chicane entre Émile Bilodeau et le PQ en lien avec la Fête nationale

Partager







La tension est à son comble à quelques jours du spectacle de la Fête nationale du Québec sur les plaines d’Abraham à Québec, auquel le Parti québécois (PQ) ne prendra pas part. La raison: le choix d’Émile Bilodeau pour animer l’évènement. On vous résume l'affaire.

Ce que dit le PQ

Si le PQ avait d’abord accepté l’invitation du Mouvement national des Québécois (MNQ), il s’est finalement ravisé par la voie de sa porte-parole, Méganne Perry Mélançon.

«J’ai beaucoup réfléchi au courant des derniers jours et j’en suis venue à la conclusion que je n’étais pas à l’aise de faire semblant et que je préférais être transparente envers vous tous. Le MNQ a fait le choix de faire du chanteur Émile Bilodeau l’animateur-hôte en chef de la soirée. C’est un choix qui leur appartient, ils ont entièrement le droit de le faire. Mais, j’ai également un droit de remettre en question cette décision et les motifs du MNQ», a fait savoir Mme Perry Mélançon sur sa page Facebook.

Sur Facebook, elle reproche à Émile Bilodeau d’avoir manqué de respect au Parti Québécois, à son chef et à ses militants en plus de s’être opposé à la loi 21 sur la laïcité de l’État.

«La question ici, c’est pourquoi le MNQ l’a désigné comme porte-parole de l’événement alors qu’il a non seulement dénigré mon chef, mais souhaité la mort du Parti Québécois et tenu des propos sur la laïcité qui sont tout sauf rassembleurs. Ses interventions sont nombreuses et ont souvent versé dans la caricature du donneur de leçons, dans la mauvaise foi et dans les insultes personnelles», écrit Méganne Perry Mélançon.

Ce que dit Émile Bilodeau

Sous la publication Facebook de Méganne Perry Mélançon, Émile Bilodeau a lui-même commenté en faisant référence à la culture de l’annulation:

«Bonne St-Jean chère amie! Je vais animer, chanter et danser mon amour pour le Québec pendant 2h sur les plaines d’Abraham le 23 Juin. Je vais chanter en innu-aimun avec mes chums de Malio, je vais jouer de la guitare sur le couplet en Créole de mes amis de Muzion, je vais faire des harmonies vocales sur le refrain de mon ami Congolais Pierre Kwenders, je vais dénoncer le traitement des francophones hors Québec d’Amérique du Nord dans ma chanson Candy, je vais jammer avec Patrick Norman qui s’apprête à prendre sa retraite après 50 ans de carrière, je vais présenter chaque artiste qui ont accepté mon invitation (de Laurence Jalbert à Vulgaire Machins). Bref, on va vous faire un esti de bon show. Si vous voulez me canceler, je vous propose d’aller voir ce que font les républicains aux USA. Ils ont de l’expérience dans le domaine», a écrit le chanteur.

Ce que dit le Mouvement national des Québécois

Le Mouvement national des Québécois ne compte pas revenir sur son choix d’animateur et invite toujours le PQ à participer.

En entrevue sur les ondes de LCN, Frédéric Lapointe, président du Mouvement national des Québécois, a d’abord jugé cette controverse de «publicité» pour le spectacle de vendredi.

«Toute cette publicité fait en sorte que le spectacle de Québec sera mémorable, j’invite tout le monde à venir à cette grande fête», a-t-il d’abord lancé.

Il a ensuite déploré l’absence du PQ.

Ce que dit Québec solidaire

Québec solidaire a réagi en jugeant «très dommage» que le PQ ne sera pas de la partie.

«Il y a eu des artistes qui étaient plus associés au PQ qui ont participé à la Fête nationale, et ça n’a jamais empêché les gens qui étaient plus de QS d’y participer. C’est une fête rassembleuse et on a en plus d'un artiste qui rejoint la jeunesse», a commenté Étienne Grandmont, député de Taschereau pour Québec solidaire.

Un appui de Paul Piché

L’auteur-compositeur-interprète Paul Piché déplore la décision du Parti Québécois de boycotter la Fête nationale.

«Malheureusement, je ne peux pas être d’accord avec ça», a-t-il mentionné en entrevue à TVA Nouvelles.

«Je trouve ça très dommage, je trouvais qu’il y avait un parcours presque parfait jusqu’à maintenant, mais là je trouve que c’est une erreur», a-t-il ajouté en référence au Parti Québécois.

− Avec les informations de TVA Nouvelles et de l'Agence QMI