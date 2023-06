Un duplex sans plancher est à vendre pour 888 888$ sur Le Plateau-Mont-Royal

Partager







Un duplex en vente pour 888 888$ sur Le Plateau-Mont-Royal fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le design à couper le souffle de l'immeuble qui fait jaser, mais le fait qu'il n'y a pas de plancher à l'intérieur.

La façade extérieure de cette résidence bâtie aux alentours de 1900, située tout juste derrière la station de métro Mont-Royal, ne laisse rien présager de l'intérieur plutôt délabré.

PHOTOS Proprio Direct Le duplex est pratiquement dans la cour arrière de la station de métro Mont-Royal, sur Le Plateau-Mont-Royal

Avec regardant les photos, on peut s'imaginer que l'immeuble compte notamment des chambres à coucher et au moins une salle de bain, si on se fie au robinet de douche toujours accroché au mur.

PHOTOS Proprio Direct

Mais vous l’aurez compris, le duplex n’est pas habitable.

Comme l’annonce l’indique, cet immeuble est «idéal pour entrepreneur ou personne à la recherche d’un projet d’optimisation», ajoutant que plusieurs possibilités s’offriront à l’acheteur qui aura le courage de revamper la totalité de l’immeuble.

«Ne manquez pas cette opportunité unique», peut-on lire.

PHOTO Proprio Direct

Selon le rôle d’évaluation foncière de 2022, la valeur du terrain et du bâtiment sont respectivement de 304 400$ et 463 700$, pour un total de 768 100$. Dans les faits, le prix demandé est donc 13,5% plus élevé que la valeur de l'immeuble et du terrain.

PHOTO Proprio Direct Même l'escalier en colimaçon doit être réparé.

Pour visiter les lieux, vous devrez présenter une préapprobation hypothécaire ou une preuve de disponibilité des fonds... et vous attendre à jouer à une version risquée de «the floor is lava».

À qui la chance?

