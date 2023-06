Un scientifique explique pourquoi les personnes avec un pénis ont des érections matinales

Partager







Si vous avez un pénis, vous êtes-vous probablement déjà réveillé avec une érection. Si vous vous posiez la question: c’est tout à fait normal. C'est ce qu'explique le scientifique Mitchell Moffit d’AsapSCIENCE, dans une vidéo TikTok.

• À lire aussi: Goût, couleur, quantité: voici 5 choses à savoir sur le sperme

• À lire aussi: On vous a posé la question: combien de temps un homme devrait-il tenir lors d’une relation sexuelle?

Même qu'une personne avec un pénis a généralement plusieurs érections chaque nuit.

«Lorsque vous entrez dans la phase de sommeil paradoxal — soit la phase de sommeil léger lors de laquelle une personne rêve —, il y a un composé chimique, la noradrénaline, qui se met sur pause», explique-t-il dans la vidéo vue plus de 2,2 millions de fois.

La noradrénaline fait en sorte de rétrécir les vaisseaux sanguins dans la région pénienne, faisant arrêter la circulation sanguine. Mais durant le sommeil paradoxal, il n'y a plus de «signal d’arrêt», ce qui provoque un flux sanguin au niveau du pénis. C'est ce qu'on appelle la tumescence pénienne nocturne dans le jargon scientifique.

L’érection peut durer entre 15 et 40 minutes.

Selon le scientifique, ces érections seraient une bonne chose, parce que ce flux sanguin permettrait d'oxygéner les tissus du pénis, agissant comme un «un entretien général».

Et pourquoi une personne avec un pénis se réveille-t-elle au moment où elle a une érection? Tout simplement parce qu'on est plus susceptible de se réveiller pendant la phase de sommeil paradoxal que lorsqu'on est dans un sommeil profond non paradoxal.

Attention au priapisme

S’il est tout à fait normal de se réveiller avec le membre au garde-à-vous, il faut savoir qu'une érection prolongée n’est pas toujours un bon signe. Il pourrait s’agir de priapisme.

Selon le Manuel Merck, la pathologie se manifeste par une érection anormale, permanente, douloureuse et non accompagnée de désir ou d’excitation sexuelle. Elle serait plus fréquente chez les garçons de 5 à 10 ans et chez les hommes de 20 à 50 ans.

«Le priapisme est probablement dû à des anomalies des vaisseaux sanguins, des globules rouges ou des nerfs, qui font que le sang reste piégé dans le tissu érectile du pénis», explique le Manuel Merck.

À voir aussi: