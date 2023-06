5 restos de Montréal où inviter votre ami Cancer ce mois-ci

Partager







La saison des Cancer est là et il est temps de gâter un peu nos amis nés sous ce signe astrologique.

Comme les Cancer sont sensibles et aiment les moments de qualité avec leurs proches, il va de soi que l’équipe de Silo 57 a déniché quelques adresses qui correspondent tout à fait à leurs traits de personnalité.

Voici donc 5 restaurants parfaits où amener vos Cancer préférés ce mois-ci.

Les mouchoirs ne sont jamais bien loin avec les Cancer. Étant des êtres très sensibles, les Cancer peuvent se mettre à pleurer dans environ n’importe quel contexte. Ainsi, vaut mieux miser sur le bar à cocktail STILLIFE, et ses lumières très tamisées pour pleurer sans gène. Dans le même ordre d'idée, le O.Noir peut être une autre option!

Réservations au life@stillifemtl.com

640, rue Saint-Paul Ouest (Suite 10 à prendre dans l'allée)

Pour son côté rassembleur, ce restaurant de quartier est idéal pour les Cancer. On aime y partager plusieurs plats et manger dans une ambiance bon enfant.

4001, rue Notre Dame Ouest, Montréal

Étant très proche de sa famille, un restaurant «Apportez votre vin» tombera 100% dans les cordes du Cancer. On aime les Mômes dans Villeray puisque le chef ne fait aucun compromis sur la qualité des plats! C'est définitivement l'«Apportez votre vin» le plus gastronomique de la ville.

586, rue Villeray, Montréal

L'une des meilleures pizzas en ville se cache à la pizzeria Gema. Cette adresse familiale propose une belle carte des vins et une ambiance chaleureuse. Une valeur sûre!

6827, rue Saint-Dominique, Montréal

Ce petit restaurant mexicain du quartier chinois propose l'une des ambiances les plus conviviales et sans prétention de la ville. Le menu est court et plaît à tous!

1096, boulevard Saint-Laurent, Montréal

