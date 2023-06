Être Autochtone à l’université et au travail: «Tu dois dealer avec un poids de plus»

Partager







«Ç’a toujours été un challenge de devoir représenter tous les Autochtones parce que je suis la seule personne dans mon environnement qui représente cette démographique», confie Carling Sioui, membre de la Nation huronne-wendat.

«En plus de s’adapter au monde universitaire, tu dois t’adapter et dealer avec un poids de plus alors que l’université est déjà super compliquée», poursuit la jeune diplômée, qui se souvient d’avoir été victime, tout au long de ses études, de biais raciaux et de préjugés.

La jeune femme, qui a vécu à Montréal presque toute sa vie, reconnait que la situation peut être encore plus difficile pour des Autochtones qui ont grandi dans leur communauté et qui se retrouvent, du jour au lendemain, déracinés.

Ils vivent un «bouleversement culturel» lorsqu’ils emménagent dans une grande ville pour leurs études postsecondaires, mentionne la femme de 28 ans.

Du mentorat, c’est essentiel

Lors de sa troisième année au baccalauréat, Carling a découvert, par hasard, le Salon Uatik, un espace dédié aux étudiants autochtones de l’Université de Montréal. C’est là qu’elle a pu devenir une mentore auprès de nouveaux étudiants.

Selon elle, chaque étudiant autochtone devrait pouvoir être guidé pour mieux connaître les services auxquels il a droit et aussi mieux comprendre le fonctionnement de l’université.

«Beaucoup d’étudiants [autochtones] ont besoin d’un espace où on peut être entre personnes qui se connaissent et qui se comprennent, où on peut parler et où on a le droit de vivre sans se faire interpeller comme représentants politiques.»

Difficile de rester

Si de nombreux Autochtones parviennent à se faire admettre dans des établissements d’enseignement postsecondaire, plusieurs n’y restent pas, en raison notamment des obstacles qu’ils rencontrent, regrette Anne-Marie Éthier, associée en certification à la firme de conseil d’audit Deloitte.

Les personnes autochtones sont d'ailleurs bien moins nombreuses que les non-autochtones à détenir un diplôme universitaire au pays: 11% comparativement à 35%.

Et les obstacles ne disparaissent pas une fois sur le marché du travail, au contraire.

Par exemple, de nombreuses personnes autochtones ne peuvent pas compter sur un réseau leur permettant d’avoir accès à des opportunités d’emploi. Les horaires habituels de travail peuvent aussi représenter un défi et empêcher des travailleurs autochtones de retourner dans leur communauté.

Même s’il reste encore du travail à faire, Anne-Marie Éthier, qui est membre de la Nation algonquine, salue une certaine évolution dans les dernières années.

Voici les recommandations formulées par 111 Autochtones de 18 à 29 ans pour faire tomber ces obstacles:

Dans les établissements d’enseignement postsecondaires:

Faire passer la réconciliation au niveau institutionnel

Faire en sorte que les environnements d’apprentissage soient plus inclusifs

Améliorer l’aide aux étudiants et la rendre plus accessible

Dans les processus de recrutement:

Favoriser une préparation à la carrière axée sur les Autochtones

S’efforcer de créer des expériences de recrutement plus bienveillantes

Offrir des possibilités de stage adaptés aux étudiants autochtones

Dans les milieux de travail: