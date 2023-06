Un ravissant «shoebox» rénové et à deux pas des Shop Angus à vendre pour 1 850 000$

Partager







C’est aux portes du quartier Angus que l’on découvre cette maison unifamiliale de type «shoebox», ces petits bijoux architecturaux de la ville de Montréal.

Hausvalet

Ayant récemment bénéficié de travaux majeurs et d’un agrandissement marqué, on peut dire que la propriété jouit d’un second souffle qui ne passera pas inaperçu aux yeux de futurs acheteurs.

L’ajout d’un étage ainsi que l’excavation partielle du sous-sol permettent à la résidence de maintenant compter 4 chambres et 4 salles de bain, en plus des aires de vie partagées. Voilà un énorme atout pour les familles à la recherche d’un nouveau toit.

Hausvalet

Visionnez la vidéo ci-haut pour la visite complète!

Une cour intérieure attire directement le regard lorsque l’on fait la visite du rez-de-chaussée. On s’attarde aussi à la cuisine, moderne et fonctionnelle, où on s’imagine parfaitement prendre son café le matin.

Hausvalet

Cette maison profite d’un emplacement idéal grâce à sa proximité avec tous les services essentiels et les populaires commerces des Shop Angus. De plus, le calme de la rue sur laquelle siège la résidence ainsi que sa cour arrière privée et végétalisée offrent une quiétude rare.

La touche finale qui en fera craquer plus d'un: la terrasse sur le toit du premier étage qui n'attend que vous pour devenir le lieu de prédilection des meilleurs 5 à 7 en ville.

Hausvalet

Le «shoebox» est actuellement affiché pour la somme de 1 850 000$. Vous pouvez contacter Mathieu Bouvrette, Marc-André Bouvrette et Marie-Christine Laverdière de chez Re/Max Alliance Inc. pour plus de détails.

