Meta va bloquer les nouvelles sur Facebook et Instagram pour tout le monde

Meta passe à l’attaque et mettra officiellement fin à la circulation de nouvelles sur Facebook et Instagram après l’adoption finale au Sénat de la loi C-18 visant à forcer les géants du web à rémunérer les médias pour leur contenu.

Le blocage sera mis en branle «avant l'entrée en vigueur de la Loi sur les nouvelles en ligne», a affirmé un relationniste de la firme TACT, embauchée par Meta pour les relations publiques.

«Nous avons répété à maintes reprises que pour nous conformer au projet de loi C-18, le contenu partagé par les médias, y compris les éditeurs de presse et les radiodiffuseurs, ne serait plus accessible aux utilisateurs de Facebook et Instagram au Canada», a écrit ce dernier.

Les géants du web, dont Google et Meta, seront désormais contraints à rémunérer les médias après l’adoption finale au Sénat de la loi C-18, jeudi.

Il ne restait plus qu’à la gouverneure générale Mary Simon de sanctionner la loi, possiblement en soirée jeudi, pour que C-18 devienne finalement loi, une formalité. Les entreprises visées par la loi devront conclure des ententes avec les médias au cours de la prochaine année.