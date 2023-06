Moins cher d’acheter des plats prêts-à-manger du Costco que de cuisiner? On a fait le calcul

Partager







BILLET – Les repas prêts-à-manger de Costco sont populaires pour plusieurs raisons. En plus d’être déjà prêts et pas congelés, ils sont plutôt bons, il y a pas mal de variété, et en plus... ils ne sont pas chers. Ou du moins, c’est l’impression qu’on a. Est-ce vraiment le cas? On a fait le calcul pour le savoir.

Repas sélectionnés

Lors de notre passage au Costco, nous avons fait le tour des frigos de repas préparés sur place pour sélectionner ceux que l’on retiendrait pour l’exercice. Le but: choisir ceux qui remplacent vraiment la préparation d’un «souper ordinaire» quand on n’a pas le temps ou l’envie de cuisiner.

Nous avons décidé d’exclure les plats comme les pâtés à la viande, les pâtés chinois ou encore les lasagnes. Ces derniers peuvent être préparés maison et congelés bien à l’avance, ou achetés déjà congelés dans une version satisfaisante, puisqu’ils nous semblent appartenir à une autre catégorie.

On a aussi exclu les salades, puisqu’elles représentent généralement un accompagnement.

Il restait donc six plats:

Le chow mein au poulet

Les penne alfredo au poulet

Le kit gyro pita

Les penne arrabiata à la saucisse italienne épicée

Le poulet vindaloo

Les tacos au poulet

Notre méthode de calcul

À partir du poids et de la liste d’ingrédients indiqués sur l’emballage des plats du Costco, nous avons estimé ce qu’il faudrait acheter et utiliser pour réaliser une version maison de ces plats.

Pour le lieu d’achat des ingrédients, nous sommes partis de la prémisse que les gens qui achètent ces repas le font souvent à un moment où ils doivent cuisiner rapidement un souper, qui n’a pas été planifié d'avance.

On peut donc tenir pour acquis qu’ils n’ont pas nécessairement acheté chacun des items requis en énorme quantité à l’avance pour profiter du meilleur prix possible, mais bien qu’ils passeraient rapidement dans une épicerie bon marché pour acheter ces items à prix courant. Pour cet exercice, nous avons utilisé les prix affichés sur le site du Maxi en juin 2023, sans tenir compte des spéciaux.

Voici ce que ça donne pour chacun des six plats.

1. Le chow mein au poulet du Costco

Les plats du Costco permettent de nourrir entre 4 et 5 ados ou adultes.

Prix au Costco: 20,21$

Poids: 1,55 kg

Ingrédients (ainsi que leur prix approximatif en épicerie)

- Nouilles (0,84$ pour 167 g, qui donnent environ 500 g une fois cuites)

- Poulet (11,55$ pour 750 g)

- Poivrons (4$ pour 2)

- Oignon rouge (1$ pour un gros oignon)

- Sauce et assaisonnement (prix difficile à estimer, vu les petites quantités d'huile, d'épices ou d'aromates - disons 2$, vu la présence de gingembre et de graines de sésame)

Total fait maison: 17,39$. La version Costco (20,21$) est quand même quelques dollars plus chère que la version maison, mais on a pris pour acquis que la sauce état cuisinée maison plutôt qu'achetée déjà toute faite. En achetant un pot de sauce déjà préparée, on arriverait probablement à un prix très similaire.

2. Les penne alfredo au poulet du Costco

Prix au Costco: 18,81$

Poids: 1,5 kg

Ingrédients:

- Penne (0,64$ pour 250 g de penne, qui donnent environ 750 g lorsque cuits)

- Poulet (5,39$ pour 350 g)

- Sauce alfredo (2,44$ pour 300 ml de sauce déjà préparée, puisqu'on parle d'un souper préparé rapidement)

- Fromage (1,50$ pour 100 g de mozzarella)

Total fait maison: 9,97$. La version Costco (18,81$) est presque le double du prix de la version maison, même en achetant de la sauce déjà préparée. La principale raison est que ce plat contient une grande quantité de pâtes, ce qui ne coûte vraiment pas cher.

3. Le kit gyro pita du Costco

Prix au Costco: 28,17$

Poids: 1,56 kg

Ingrédients:

- Viande (On n'a pas trouvé dans le catalogue de Maxi le mélange de boeuf et d'agneau utilisé pour faire des gyros. Nous avons donc opté pour des cubes de boeuf désossé, à 14,65$ pour 605 g de bœuf)

- Pitas (3,28$ pour 450 g)

- Trempette tzatziki (2,89$ pour un pot de 250 g déjà préparé, puisqu'on parle d'un souper préparé rapidement)

- Tomates cerise (1,96$ pour 255 g)

- Oignons et fines herbes (difficile à estimer, disons 0,25$ puisqu'il y en a une bonne quantité)

Total fait maison: 22,78$. On est quand même quelques dollars sous la version de Costco (28,17$), pour un plat qui ne requiert pas tellement d'étapes de préparation - mais il y a de la viande à gyro, pas toujours facile à trouver en épicerie.

4. Les penne arrabiata à la saucisse italienne épicée du Costco

Prix au Costco: 30,73$

Poids: 2 kg

Ingrédients:

- Penne (0,85$ pour 333 g de penne, qui donnent environ 1 kg une fois cuits)

- Saucisses de porc (10,48$ pour 750 g de saucisses italiennes épicées)

- Sauce arrabiata (1,79$ pour 350 ml de sauce déjà préparée, puisqu'il s'agit d'un souper préparé rapidement)

- Parmesan (1$ pour un morceau assez gros pour faire un peu de garniture)

Total fait maison: 14,12$. On est ici à peine à la moitié du prix de la version de Costco (30,73$), ce qui s'explique probablement par le fait que les pâtes coûtent aussi peu cher, et que les saucisses soient plus abordables que biens de sortes de viande.

5. Le poulet vindaloo du Costco

Prix au Costco: 24,53$

Poids: 1,88 kg

Ingrédients:

- Poulet (12,33$ pour environ 0,8 kg)

- Sauce (prix difficile à estimer, disons 2$, vu la présence de beurre)

- Pain naan (2,99$ pour un paquet de cinq, pesant 0,5 kg)

- Riz (0,39$ pour 175 g - qui donne environ 0,5 kg lorsque cuit)

Total fait maison: 17,71$. La version Costco (24,53$) est significativement plus chère, ce qui est entre autres attribuable au fait que le riz n'est vraiment pas cher, et qu'il représente une grosse partie de ce repas. Dans notre calcul, nous avons pris pour acquis que la sauce était faite maison - mais même si on achète un pot de sauce style «poulet au beurre» à 4$, on arrive encore bien en dessous du prix du repas Costco.

6. Les tacos au poulet du Costco

Prix au Costco: 17,63$

Poids: 1,26 kg

Ingrédients:

- Poulet (4,62$ pour 300 g)

- Tortillas de blé (2,52$ pour de 410 g)

- Salade de chou (0,44$ pour 200 g de chou)

- Salsa (0,74$ pour 100 ml)

- Crème sûre (0,50$ pour 100 ml)

- Fromage (2,99$ pour 200 g de cheddar)

- Lime (0,50$ pour une demi-lime)

Total fait maison: 12,31$. La version Costco (17,63$) semble donc quand même significativement plus chère que la version maison. Bien sûr, dans ce cas précis, il faut acheter des ingrédients périssables en assez grande quantité pour n'en utiliser qu'une petite partie dans cette recette (crème sûre, salsa, chou, fromage), et il faudra trouver une façon de les consommer par la suite. Mais il s'agit à notre avis d'aliments assez polyvalents, qu'il ne sera pas difficile de réutiliser avant leur date de péremption.

Notre conclusion

Selon nos calculs, ça coûte sans grande surprise généralement quelques dollars de plus acheter la version préparée des plats de Costco comparativement à si on les fait maison (économie variant entre 3 et 15$). Pour le temps que ça permet de sauver, on peut considérer qu'il s'agit d'un prix raisonnable (surtout pour les plats où l'écart n'est que de 3 ou 6 $). C'est du moins beaucoup plus avantageux que d'aller au restaurant - difficile de trouver de quoi nourrir 4 à 5 personnes pour une somme de 20 à 30$ au resto, alors que c'est ce que proposent les repas prêts-à-manger de Costco!

Un autre avantage au fait d'acheter les plats préparés: on ne se retrouve pas avec des «fonds de pot» à écouler dans diverses recettes dans les jours à venir, et on n'a pas à avancer plus d'argent que la somme exacte que coûte le plat. Pratique notamment lorsqu'on veut séparer le prix à plusieurs, par exemple, dans le contexte de repas achetés en commun.

Cuisiner maison a quand même d'autres avantages que les économies de quelques dollars - bien sûr il est possible de mieux contrôler les ingrédients exacts que l'on utilise (notamment les additifs) et on peut ajuster le plat exactement à son goût.

Une observation plus personnelle pour terminer: dommage que parmi les plats préparés au Costco, il y ait très peu d'options végétariennes. Lors de notre passage, il n'y avait que dans les salades qu'on en trouvait, alors qu'il existe plusieurs plats intéressants et nutritifs qui se prêteraient bien à cette formule. Quand on sait à quel point c'est bénéfique pour réduire notre empreinte écologique - et à quel point ça permet d'économiser -, on peut espérer qu'on en verra davantage dans les années à venir.