Une famille de milliardaires recherche une nounou pour ses chiens et ça paye 168 000$ par année

Vous avez le goût de changer de job? Une famille de milliardaires américaine vivant au Royaume-Uni recherche actuellement une «nounou exceptionnelle» pour prendre soin de leurs chiens. La personne retenue sera payée 168 000 $ par année et toutes ses dépenses seront payées.

«Notre client est à la recherche d’une nounou exceptionnelle et hautement expérimentée pour fournir des soins de haut niveau à ses deux chiens bien-aimés», peut-on lire dans l’annonce devenue virale dans les derniers jours.

Les maîtres de milliardaire recherchent une personne «qui peut assurer le bien-être général, le bonheur et la sécurité de leurs chiens», tout en ayant la capacité de traiter des renseignements de nature délicate avec «la plus grande discrétion et confidentialité».

Le poste de nounou, qui vient avec six semaines de vacances, est payé 100 000 livres sterling (167 750$). La personne retenue devra vivre à temps plein avec la famille, qui habite dans le richissime quartier de Knightsbridge, au centre de Londres, en Angleterre.

Les personnes intéressées doivent être être prêtes à travailler des heures irrégulières (soir, week-ends et jours fériés).

Selon le recruteur George Dunn, c’est la première fois que l’agence affiche un emploi de nounou du genre. Des centaines de candidatures ont déjà été reçues.

L’annonce a d'ailleurs été retirée temporairement, le temps de passer à travers les candidatures. Elle n’indique pas le nom de la famille ni les races des chiens à garder.

Plus qu’un job de gardien

La job ne se limite pas à sortir les chiens une fois de temps en temps. Ça vient avec une longue liste de responsabilités.

Par exemple, fournir des soins et «une attention inégalée aux chiens, en les traitant comme des membres estimés de la famille», coordonner et superviser les rendez-vous chez le vétérinaire, les vaccinations et les bilans de santé et développer un programme d’exercice personnalisé pour chaque poilu en employant le renforcement positif.

Il semble que les chiens soient d’un certain âge, puisque la nounou devra aussi administrer leurs médicaments et tenir des registres détaillés de leur état de santé et de leurs antécédents médicaux.

​L’employé devra également accompagner les chiens — et la famille — lors de voyages nationaux et internationaux.

