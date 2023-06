Une ville de Floride en alerte à cause d’un escargot géant

Partager







Ce n’est pas un alligator ou un dindon sauvage qui terrorise le comté de Broward, près de Fort Lauderdale, en Floride, mais un escargot de la taille d’une banane. Depuis qu’un escargot géant africain y a été aperçu, tout un secteur a dû être placé en quarantaine. Le mollusque pourrait y faire d’importants dommages.

Si les habitants de la zone de 5,6 km ayant été mise en quarantaine peuvent sortir de chez eux, ils ne peuvent pas déplacer le gastropode ou encore des végétaux, des débris, des matériaux ou même du sol.

Les autorités ont épandu du métaldéhyde sur la zone, un molluscicide utilisé pour empêcher les escargots et les limaces de produire du mucus et de se déplacer.

En octobre 2021, plus de 160 000 escargots avaient été éradiqués dans les comtés de Boward et de Miami-Dade, débarrassant la région de l’espèce. Elle fait cependant un retour, un an et demi plus tard.

D’autres régions de la Floride avaient dû décréter des quarantaines similaires en juin 2022 et en mars cette année.

Une espèce hautement nuisible

Pourquoi tout ce branle-bas de combat pour un escargot? Malgré son apparence placide, l’escargot géant africain a été qualifié comme «un des escargots les plus dangereux du monde» par le département d’agriculture américain. Cet escargot fait aussi partie des 100 pires espèces envahissantes de l’Union internationale pour la conservation de la nature.

L’animal peut être porteur de pathogènes dangereux pour les humains, comme des bactéries comme la salmonelle ou des parasites comme l’Angiostrongylus cantonensis, un ver rond qui peut causer la méningite.

Pour cette raison, il faut éviter de toucher l’escargot à mains nues ou de le manger.

Les mollusques peuvent aussi causer des dommages structurels aux bâtiments, en grignotant le plâtre et le stuc dans les maisons, en mangeant les plantes dans les jardins et les champs. Les escargots peuvent aussi laisser une quantité impressionnante de mucus et d’excréments sur leur passage.

Lorsque la population d’escargots géants africains était particulièrement nombreuse à Hawaii, dans les années 1950, ils s’amassaient en si grand nombre sur les routes lors des jours pluvieux que les voitures roulaient dans une mare de mucus, raconte un professeur de biologie au Washington Post .

Un géant venu de loin

Pouvant mesurer jusqu’à 20 cm de long et peser près d’un kilo, le Lissachatina fulica est originaire d’Afrique de l’Est. Bien qu’il ne soit pas un animal migrateur, on le retrouve maintenant à de nombreux endroits dans le monde: les îles du Pacifique, les Caraïbes, le Brésil et une partie de l’Asie du Sud.

Certains spécimens se seraient introduits dans des cargaisons, alors que d’autres ont été transportés illégalement pour être vendus comme animaux de compagnie ou pour être mangés.

Une fois arrivé sur un nouveau territoire, le géant s’implante rapidement, pouvant pondre 1200 œufs par année. Il a une espérance de vie d’à peu près dix ans.

Lors de sa première apparition en Floride, dans les années 60, une décennie et un million de dollars ont été nécessaires pour l’éradiquer. Pour le comté de Boward, impossible de savoir combien de temps il faudra pour débarrasser le voisinage de cette menace visqueuse.

— Avec le Washington Post

