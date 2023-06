[AVANT/APRÈS] Voici les plus récentes rénos de Sarah-Maude Beauchesne

Partager







On se plaît à suivre Sarah-Maude Beauchesne sur les réseaux sociaux tant pour sa plume aiguisée que pour son amour des belles choses, et on peut dire qu’on a été gâté ce week-end.

Ayant récemment fait l'acquisition d’une maison à Knowlton, dans les Cantons-de-l’Est, l’autrice aussi connue sous le pseudonyme de Les Fourchette s’est lancée dans un projet de rénovations de grande envergure.

Ces dernières semaines, c’est la salle de bain qui s’est vu offrir une transformation, gracieuseté de Magie Cabana et Antoine Coulombe de la firme d’architecture Microclimat et le résultat final a été partagé dans une magnifique publication Instagram.

Celle-ci brille grâce à ses tuiles noires et blanches élégantes comme tout, à sa robinetterie sobre et par sa séparation en verre texturée. On craque aussi pour le petit tapis turc qui apporte une adorable touche de couleur à la pièce.

Ce tout premier «avant/après» nous donne très hâte de voir la suite des choses!

