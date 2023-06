Crevaisons, chaînes cassées: on est allé voir ceux qui réparent vos Bixi

Partager







Le succès du service de vélos partagés de Montréal est difficilement contestable. La flotte de vélos grandit d’année en année, le nombre de stations et d’utilisateurs aussi, si on met de côté la pandémie. Quelles misères les usagers leur font-ils subir le plus? 24 heures est allé dans la clinique médicale des Bixi.

Cachés derrière la station du métro Rosemont, une soixantaine de mécaniciens travaillent dans un hangar de l'entreprise d'économie sociale CycloChrome, qui assure la réparation des Bixi depuis 2008. La grande majorité sont des hommes, bricolant sur des vélos, écouteurs Bluetooth dans les oreilles.

Ces spécialistes des deux roues connaissent les forces et les faiblesses des vélos Bixi. Ils connaissent aussi vos bonnes et mauvaises habitudes d'utilisation.

Chaque jour, même les fins de semaine, plus de 250 Bixi arrivent et partent de cet atelier pour être réparés. Plus le service est populaire, plus ces mécanos sont nombreux et ont du travail. Le nombre d'employés de CycloChrome a doublé depuis 2021.

Photo Axel Tardieu Les vélos électriques ont leur propre coin de l'atelier.

«L’objectif, c’est de sortir le plus vite le plus de vélos possible pour en avoir le plus dans les rues», explique Pierre-Luc Marier, directeur marketing de Bixi, qui nous fait la visite. Les problèmes mineurs — crevaisons, chaînes et pédales — sont gérés sur le moment, en moins d’une heure. Les réparations plus complexes sont faites en hiver, par les mécanos comptant le plus d’expérience.

«Les journées de pluie, on a plus de crevaisons à cause des débris, comme des bouts de verre, qui se déplacent» sur la chaussée, ajoute Pierre-Luc Langlois, directeur général de CycloChrome.

Photo Mathieu Carbasse Deux Bixi avec des pneus crevés à une station le 23 juin.

Ce qui casse le plus

Vous trouvez votre Bixi lourd? Pierre-Luc Marier le trouve, lui, durable. «Le cadre, c’est un tank», illustre-t-il. La partie la plus fragile serait donc, naturellement, les pneus.

Photo Axel Tardieu Plus de 300 Bixi rentrent et sortent, chaque jour, de l'atelier.

Les roues sont tellement sollicitées qu’elles ont leur propre pièce dans l’atelier où une dizaine d’experts remettent des chambres à air, changent des pneus et réparent des rayons. «Les 10 000 vélos Bixi font quatre à huit déplacements par jour, soit 25 – 30 km par jour», dit-il.

Lors de notre visite, la direction de Bixi ne nous a pas autorisé à parler avec les mécaniciens, «trop occupés» pour échanger quelques mots sur leur métier. Plus tard, dehors, nous avons finalement pu échanger avec l’un d’entre eux qui travaille pour CycloChrome depuis deux ans.

Photo Axel Tardieu Un mécanicien travaille sur une jante.

Comment être gentil avec son Bixi

«Les paniers sont une des réparations les plus récurrentes», avoue-t-il. «Les gens mettent des choses très lourdes dessus». Il conseille aussi aux utilisateurs de lever la roue du vélo en arrivant sur un trottoir pour éviter de le malmener.

Pierre-Luc Marier demande, lui, aux usagers de ne pas trop forcer en rentrant le Bixi dans sa station d’ancrage.

«Avec un taux de réparation de 4 réparations par 1000 déplacements, je pense que la majorité des usagers font vraiment attention, estime Pierre-Luc Langlois. Indiquez juste quand il y a un problème à régler pour nous aider.»

Comment le signaler? En appuyant sur le bouton rouge situé sur le point d’ancrage dans les 30 secondes suivant le retour du vélo ou via l'application Bixi en tapant sur «Problème avec le vélo?».