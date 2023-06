Est-ce la fin pour Poutine? 4 questions sur la tentative de rébellion du groupe Wagner

Partager







Est-ce la fin pour Vladimir Poutine? À quel avenir est voué le groupe Wagner? Quel impact aura la tentative de mutinerie sur la guerre en Ukraine? La rébellion avortée du groupe paramilitaire Wagner en Russie soulève plusieurs questions, puisqu’il s’agit de la pire crise à laquelle a été confronté le président russe depuis son arrivée au pouvoir.

Est-ce le début de la fin pour Vladimir Poutine ?

Vladimir Poutine affiche une image de dirigeant tout-puissant depuis qu’il s’est emparé du pouvoir en 1999. Cette image est toutefois mise à mal par la rébellion armée du groupe Wagner, survenue vendredi. Au point tel que des analystes se questionnent maintenant sur la capacité du président russe à affronter les dangers qui menacent sa survie politique, une première en 29 ans.

Tatiana Stanovaya, fondatrice du cabinet de conseil R. Politik, croit que «Poutine et l’État ont reçu un coup sévère, qui aura des répercussions importantes sur le régime».

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré au New York Times que la révolte «soulevait de vraies questions et révélait de réelles fissures» dans l’armure du président.

Kirill Rogov, directeur du cabinet de conseils Re :Russia, a affirmé à l’AFP que «ce n’est pas la fin de l’histoire, mais le début. Les rébellions militaires, même celles qui ont échoué, sont très souvent dans l’histoire un signe avant-coureur, le début d’un processus».

Le tout survient moins à moins d’un an des prochaines élections présidentielles en Russie, prévues pour le mois de mars 2024.

Est-ce la fin du groupe Wagner ?

Depuis le début de la guerre en Ukraine, Moscou aurait fait appel aux services des mercenaires pour compenser le manquer d’expérience et de motivation d’une partie de ses troupes. Les membres de Wagner ont ainsi été présents sur de nombreuses lignes de front et auraient été chargés des opérations les plus complexes.

Samedi, le Kremlin a toutefois laissé entendre que le groupe était en train de se dissoudre. Vladimir Poutine avait précédemment déclaré que toutes les «unités de volontaires», desquelles fait partie Wagner, devaient signer des contrats avec l’armée russe d’ici le 1er juillet. Plusieurs centres de recrutement du groupe ont aussi été fermés.

Or, la situation fait sourciller plusieurs analystes, qui avancent qu’Evguéni Prigojine serait très populaire parmi ses troupes et que de nombreux combattants lui seraient personnellement fidèles. Un ancien combattant de Wagner a d’ailleurs indiqué au quotidien The Guardian qu’il était «très peu probable» que de nombreux soldats rejoignent l’armée.

Avant qu’il ne soit déployé en Ukraine, le groupe de mercenaires Wagner était bien établi dans les endroits où la Russie souhaitait étendre son influence, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Plusieurs se demandent ainsi ce qui se passera avec les troupes installées dans ces régions du monde.

Quelles conséquences sur l’offensive en Ukraine?

Moscou a juré que la mutinerie menée par Wagner n’affectera «en aucun cas» l’intervention militaire russe en Ukraine.

Dimanche, la Russie a d’ailleurs affirmé avoir repoussé plusieurs attaques des forces ukrainiennes dans l’est du pays. Kyïv avait de son côté soutenu que ses troupes y avait fait des gains samedi soir.

S’il ne change pas complètement la situation sur le terrain actuellement, le retrait des troupes de Wagner pourrait avoir un effet sur le moral des soldats russes, alors que les vagues d’assauts ukrainiens devraient se multiplier dans les prochaines semaines, soulignent des experts internationaux.

L’analyste américain Micheal Kofman affirme toutefois que l’armée de Vladimir Poutine est «beaucoup moins dépendante de Wagner» qu’elle ne l’était dans les derniers mois.

«Wagner n’était pas utilisé pour la défense dans le sud», l’une des principales zones où les troupes de Kyïv tentent actuellement de percer les défenses russes, souligne-t-il.

Où est Evguéni Prigojine?

La dernière apparition du patron de Wagner, Evguéni Prigojine, remonte à samedi soir, quand il est parti sous les applaudissements de certains habitants la ville russe de Rostov (sud-ouest), où il avait pris le contrôle d’un centre militaire.

Le Kremlin a juré que le chef de Wagner avait «la parole» de Vladimir Poutine pour pouvoir quitter le territoire russe librement vers le Bélarus, pays allié de Moscou, et qu’il ne serait pas poursuivi pénalement.

Pourtant, une source au sein du Parquet général russe, citée par les trois principales agences russes, a affirmé lundi que «l’affaire n’a pas été close, l’enquête se poursuit».

Le blogueur militaire russe Michael Nacke pense que M. Prigojine installera sa base pour Wagner au Bélarus et qu’il continuera de mener les opérations de son groupe en Afrique.

Mais «Prigojine est devenu une cible extrêmement vulnérable: il peut être emprisonné, il peut être tué», estime-t-il auprès de l’AFP.

Prigojine a affirmé lundi, dans un premier message audio depuis la fin de sa rébellion avortée, que son but n’était pas de renverser le pouvoir russe, mais de sauver son groupe paramilitaire menacé d’être absorbé par l’armée.

— Avec des informations de l'AFP