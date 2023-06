Le plus gros «Block Party» du Québec aura lieu à Terrebonne en juillet

Partager







Le festival JACKALOPE est un évènement incontournable pour tous les amatrices et les amateurs de skateboard. Cette année, l’évènement part en tournée avec son fameux « Block Party », une compétition de skate qui s’arrêtera dans trois villes du Canada.

Dans le cadre des festivités du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne, la municipalité de la Rive-Nord de Montréal accueillera le plus gros arrêt de la tournée JACKALOPE – Block Party de la province en 2023. L’évènement très attendu prendra la forme d’un festival urbain présenté par Groupe ADF inc. les 7 et 8 juillet prochains.

Le Block Party (gratuit pour le public) se tiendra au Skateplaza du parc Saint-Sacrement. On y retrouvera de quoi divertir les passionnés de skate, les adeptes de festival, de musique et de bouffe!

Une compétition de skate pour tous les niveaux

L’événement JACKALOPE Block Party – 350e de Terrebonne est avant tout une compétition de skate pour hommes et femmes, ouvert à tous. Trois catégories sont proposées aux participants: best trick (7 juillet), débutant (8 juillet) et avancée (8 juillet).

D’ailleurs, les gagnantes et les gagnantes de la catégorie « avancée » seront automatiquement qualifiés pour le JACKALOPE de Montréal – la finale nationale – qui se tiendra du 25 au 27 août 2023 à l'Esplanade du Stade olympique. Le prix inclut les frais de transport, d’hôtel et d’inscription.

Des bourses en argent seront remises aux trois finalistes de la catégorie « avancée » alors que des prix en vêtements et des objets à l’effigie du JACKALOPE seront remis aux trois gagnants de la compétition « débutant ».

Quatre athlètes professionnels seront présents au Block Party: Tom Asta, Ben Paterson, Jessy Jean Bart et Morgan DT.

Enfin, il y aura également une compétition de breaking avec 1 500$ à gagner et des démonstrations de BMX sont également prévues.

Un festival éclaté

L’événement JACKALOPE Block Party – 350e de Terrebonne est aussi l’occasion de fêter. Des DJs seront présents durant les deux jours de festivités, tout comme des camions de rue, des commerces éphémères, une zone de jeux et plus encore.

Sur le plan musical, l’artiste rap Marie-Gold, le chanteur hip-hop Mindflip et le rappeur Zach Zoya monteront sur scène à tour de rôle le 8 juillet en soirée.

Envie de prendre un verre? Un beergarden sera aménagé au Skateplaza du parc Saint-Sacrement. Ce sera l’occasion de goûter à la bière du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne, une ale de blé brassée localement par la Brasserie Mille-Îles.

L’événement JACKALOPE Block Party – 350e de Terrebonne aura lieu le 7 juillet de 17 h à 21 h et le 8 juillet 12 h à 23 h. Découvrez toute la programmation de cet évènement gratuit pour le public !