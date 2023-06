«Dans une galaxie près de chez vous»: une publication sur la mauvaise qualité de l’air fait jaser

Partager







Le Romano Fafard pourrait-il s’envoler plus tôt que prévu afin de trouver une nouvelle planète pour y déménager huit milliards de tatas? C'est ce qu’insinue un mème inspiré de la populaire émission Dans une galaxie près de chez vous face au smog qui a plané au-dessus de Montréal, dimanche et lundi, et qui est devenu viral sur Instagram.

• À lire aussi: Montréal toujours au top des villes avec la pire qualité de l’air au monde

• À lire aussi: Voici comment le nuage de fumée évolue, alors qu’il se dirige vers l’Europe

Les feux de forêt qui font rage au Québec ne sont pas sans rappeler «les récoltes complètement brûlées», mentionnées comme conséquence de la situation «catastrophique» sur la Terre – ce que l’on appelle aujourd’hui la crise climatique – dans le générique de la série québécoise diffusée entre 1999 et 2004.

Dans le mème, relayé notamment par l’humoriste et comédien Jean-François Provençal, on voit le Romano Fafard, le renommé vaisseau spatial de Dans une galaxie près de chez vous, sortir de la brume orangée qui surplombe le centre-ville de Montréal, vu depuis le belvédère du mont Royal.

«Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d’ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l’industrie chimique et le poush-poush en cacane», peut-on lire dans l’entête de l’image, reprenant mot pour mot le texte du générique de la série.

«Résultat: la Terre cuit sous les rayons du Soleil [...] La situation devient urgente. Il faut trouver une nouvelle planète pour y déménager six milliards de tatas. C’est ainsi que le 28 octobre 2034, le vaisseau spatial Romano Fafard quitte la Terre en route vers les confins de l’univers. Là où la main de l’homme n’a jamais mis le pied», lit-on.

Rire ou pleurer?

Force est de constater que la réalité a rattrapé, le temps d'une journée, la fiction. En commentaire, plusieurs internautes redoutent 2034 qui arrive à grands pas et «plus vite que prévu», alors que la crise climatique prend le dessus aux quatre coins de la planète.

«Je me marmonne ça depuis ce matin. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer», écrit une personne, alors qu’une autre écrit que «c’est pas parce qu’on rit que c’est drôle».

Photo tirée de IMDB

«Sais-tu que je commence à croire qu’on serait mieux de s’envoler dans un vaisseau spatial en forme de cannage que de rester ici», commente une autre.

«“Là où la main de l’homme n’a jamais mis le pied” et là où la main de l’homme va une nouvelle fois tout détruire. Qu’on crève gentiment ici, on ne mérite que ça», a décrié un internaute.

À voir aussi: