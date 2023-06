Un touriste pourrait faire face à la prison pour avoir gravé son nom sur le Colisée de Rome

Partager







Un touriste a créé un tollé, ce week-end, après qu’il eut été filmé en train de graver le nom de sa copine et le sien sur l’une des briques du célèbre et mythique Colisée de Rome, en Italie. S’il est retrouvé, il pourrait faire face à la prison ou une amende très salée.

Dans la vidéo publiée sur YouTube, on voit le touriste en question, dont l’origine est inconnue, gravant «Ivan + Hayley ‘23» sur l’immeuble vieux de près de 2000 ans, qui fait partie des sites historiques de l’UNESCO.

«Tu es sérieux, man?», demande la personne qui tient l’appareil, alors que celui que l’on déduit être «Ivan» se retourne, tout sourire, aux côtés de sa copine. «C’est fucked up, man. Stupide trou du cul.»

Un acte «grave» et «indigne»

Le ministre italien de la Culture, Gennaro Sangiulano, s’est mêlé de la partie, gazouillant ce lundi qu’il souhaitait l’arrestation de l’homme en question.

Reputo gravissimo, indegno e segno di grande inciviltà, che un turista sfregi uno dei luoghi più celebri al mondo, il Colosseo, per incidere il nome della sua fidanzata. Spero che chi ha compiuto questo gesto venga individuato e sanzionato secondo le nostre leggi. pic.twitter.com/p8Jss1GWuY — Gennaro Sangiuliano (@g_sangiuliano) June 26, 2023

«Je considère cela très grave, indigne et un signe de grande incivilité qu’un touriste défigure un des lieux les plus célèbres du monde, un site historique comme le Colisée, pour graver le nom de sa fiancée. J’espère que celui qui a commis cet acte sera identifié et sanctionné conformément à nos lois», peut-on lire dans le tweet.

D’après l’agence de presse italienne ANSA, si «Ivan» est reconnu coupable, il pourrait faire face à une amende de 15 000 euros (21 500$) ou jusqu’à cinq ans de prison.

En 2020, un Irlandais avait également été pris la main dans le sac en train de vandaliser le Colisée avec ses initiales. Un touriste russe a pour sa part reçu une amende de 20 000 euros (28 700$) pour avoir inscrit la lettre K sur des briques.

Vives réactions

La vidéo, qui a été vue plus de 30 000 fois depuis sa publication, a largement fait réagir sur Reddit, certains réclamant l’arrestation du belligérant.

«Tu ne devrais pas avoir à défigurer un morceau de l’histoire pour démontrer tes sentiments pour quelqu’un», a écrit un internaute, suggérant d’opter la prochaine fois pour des mots.

«Ils ont sa face. En espérant qu’il soit arrêté et inculpé», s’est insurgé un autre.

«Dites-moi que vous êtes une ordure sans me dire que vous êtes une ordure», a commenté une personne, alors qu’une autre croit que ce genre de comportement mériterait la révocation du passeport.