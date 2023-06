Voici comment le nuage de fumée évolue, alors qu’il se dirige vers l’Europe

Partager







Si Montréal ne trône plus au sommet des villes avec la pire qualité de l’air au monde, c’est parce que l’épaisse couche de particules causée par les nombreux feux de forêt dans la province voyage au gré du vent. Le nuage de particules se déplace d’ailleurs vers l’Europe et le Midwest des États-Unis.

• À lire aussi: Vous devriez fermer vos fenêtres à Montréal jeudi à cause des feux de forêt

• À lire aussi: «Ambiance apocalyptique»: on a parlé à des Québécoises affectées par les incendies

Après avoir enseveli le sud du Québec dimanche, la fumée des feux de forêt traverse actuellement l’océan Atlantique pour se diriger lentement, mais sûrement, vers la côte ouest de l’Europe. L’Irlande, le Royaume-Uni, la France et l’Espagne seront notamment touchés dans les prochaines heures.

Photo tirée du compte Facebook de la SOPFEU

C’est ce que démontrent les images de la plateforme earth.nullschool.net, qui se base notamment sur les données du programme d’observation terrestre de l’Union européenne, Copernicus.

«Le panache couvre une zone allant de la péninsule ibérique à l’Irlande et au Royaume-Uni, et il devrait continuer à traverser les parties du nord et du centre de l’Europe» durant les prochains jours, a indiqué au journal français Le Parisien Mark Parrington, scientifique chez Copernicus.

PHOTO Copernicus

Les Européens ne devraient toutefois pas être aussi incommodés par les particules que les résidents de l’est du Québec, puisqu’ils seront en haute altitude. Le ciel sera davantage brumeux et les couchers de soleil seront davantage rougeâtre et orangé, dit-il.

Les courants du vent emportent également une partie de cet épais nuage de particules vers l’ouest, touchant principalement la ville de Chicago, en Illinois, mais aussi les États de l’Indiana et du Wisconsin, dans le Midwest des États-Unis.

D’ici la fin du mois, la ville de New York pourrait également être touchée par une couche de particules, d’après les simulations satellitaires.

AFP AFP Getty Images via AFP Getty Images via AFP AFP AFP AFP Getty Images via AFP Getty Images via AFP AFP

Les New-Yorkais seront toutefois à des lustres de ce qu’ils ont vécu au début du mois, alors que la Grosse Pomme avait été touchée par un épais brouillard orangé provoqué par les feux de forêt du Québec, donnant des allures apocalyptiques et de film d’horreur.

À voir aussi: