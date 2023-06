8 restos de Montréal qui ont reçu plus de 3000$ d'amendes du MAPAQ en juin

Partager







Chaque mois, 24 heures épluche les jugements rendus par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) dans les 30 derniers jours. Pour le mois de juin, on a trouvé huit restaurants montréalais qui ont reçu des amendes salées de plus de 3000$.

• À lire aussi: «Meilleur avant»: ne jetez pas (toujours) votre bouffe après la date de péremption

• À lire aussi: On a demandé à une nutritionniste ce qu’elle pense du «mommy juice» de Beachbody

À noter que toutes les condamnations sont publiques et accessibles ici.

Buffalo Bill Wings

5248, chemin Queen-Mary

Côte-des-Neiges

Ce resto spécialisé dans les ailes de poulet devra débourser un montant important après la visite d'un inspecteur du MAPAQ. Le jugement rendu le 9 juin dernier stipule que «nul ne peut, sans être titulaire d'un permis en vigueur, exploiter un lieu ou un véhicule où est exercée l'activité de restaurateur».

Un autre jugement rendu le 5 juin mentionne que les employés affectés à la préparation de nourriture ou toute autre tâche ne portaient pas de bonnet et/ou de couvre-barbe.

Total des amendes: 10 750$

Chez Milie Casse-Croûte

3183, rue Jarry Est

Saint-Michel

Sept jugements ont été rendus le 8 juin dernier à l’endroit de ce petit snack-bar de style haïtien de Saint-Michel pour des infractions commises entre décembre 2021 et juin 2022.

Deux infractions concernaient des produits altérables qui semblaient être restés trop longtemps à la chaleur (ou plus de 4 degrés Celsius), alors que cinq autres mentionnaient que «le produit périssable vendu chaud ou servi chaud au consommateur doit être gardé à une température interne d'au moins 60 degrés Celsius jusqu'à sa livraison».

Total des amendes: 16 100$

Buffet chinois Mandarin

2101-46, avenue Dollard

LaSalle

Deux jugements ont été rendus le 13 juin dernier à l'endroit de ce resto de style asiatique pour des infractions commises en juin 2022.

Le MAPAQ stipule que l’établissement «doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments» et que «les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres».

Total des amendes: 3800$

Restaurant Greenspot

3041, rue Notre-Dame Ouest

Sud-Ouest

Dans son jugement, le MAPAQ souligne que cette populaire cantine située tout près du Marché Atwater doit tenir propre «les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires».

Total de l’amende: 3000$

Maison Kam

11779, boulevard de Pierrefonds

Pierrefonds-Roxboro

Les deux jugements rendus le 9 juin dernier stipulent que le restaurant «doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments» et que «les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires doivent être propres».

Total des amendes: 5000$

Bangkok Express

5645, avenue de Monkland

Côte-des-Neiges

Dans les deux jugements rendus par la Cour le 9 juin dernier, il est mentionné que le restaurant «doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments» et que «les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires doivent être propres».

Total des amendes: 3500$

Rôtisserie Marven's

880, avenue Ball

Parc-Extension

Selon le jugement du MAPAQ, cette rôtisserie du nord de Montréal n'aurait pas gardé les lieux et les équipements propres. Le jugement rappelle également que l'établissement «doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments»

Total des amendes: 5400$

Toi, moi et café Berri-UQAM

505, rue Sainte-Catherine Est

Quartier latin

Le populaire café situé à la sortie des tourniquets de la station de métro Berri-UQAM aurait exploité un lieu ou un véhicule où se fait la préparation d’aliments pour la vente au détail sans être titulaire d’un permis en vigueur.

Total de l’amende: 5000$

Le rôle d’un inspecteur

Il faut savoir que des inspecteurs du MAPAQ visitent les restaurants, mais aussi les supermarchés, les abattoirs et les traiteurs de manière ponctuelle ou à la suite d’une plainte.

La méthode d’inspection est basée sur l’évaluation du risque d’insalubrité et se concentre sur l’inspection des aliments, des opérations de préparation ou de transformation, de l’équipement utilisé, de l’hygiène des employés et de l’environnement de travail.

«C’est à la suite de sa visite que l’inspecteur détermine si l’établissement présente des risques élevés pour le consommateur», indique le site web du ministère.

Toutes les condamnations rendues sont publiques et disponibles ici.

À voir aussi: