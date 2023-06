Kim Lévesque-Lizotte passe au blond pour l'été

Partager







L'été, plusieurs font le choix de pâlir leurs cheveux, et c'est le cas de Kim Lévesque-Lizotte, qui est récemment passée au blond.

• À lire aussi: Math Duff voit un homme qui dort debout à l'épicerie



Depuis qu'elle a fait son apparition dans le monde artistique québécois, d'abord comme humoriste puis comme scénariste, on reconnaissait Kim avec sa chevelure toujours très foncée, presque noire.



Voilà que pour l'été 2023, la maman de la petite Marguerite a décidé de s'offrir un grand changement en passant du côté des blondes.

Le résultat, partagé sur les réseaux sociaux par son coiffeur, Andrew Gilbert, est épatant! D'ailleurs, ce dernier explique en légende qu'il s'agit d'un travail de plusieurs mois.

• À lire aussi: Costco s'attaque aux clients qui partagent (ou empruntent) une carte de membre



«Ma petite dernière avant de prendre 2 semaines de vacances, @kim_lizotte blonde pour l’été enfin!!! Un travail de plusieurs mois pour arriver à un résultat brillant, blond, un cheveux en santé et non-abimé grâce à la patience et au traitement de @labiosthetique.ca.east», a-t-il écrit.



Pas de doute, cette nouvelle crinière fait l'unanimité du côté des internautes, qui ont été nombreux à mentionner adorer ce nouveau look. Et on est bien d'accord avec eux!



Aimez-vous?



Aussi sur le Sac de chips: