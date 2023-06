La mythique maison de Barbie et Ken est maintenant en location sur Airbnb et vous ne voulez pas manquer ça!

Partager







Afin de célébrer la sortie en salle du tant attendu film Barbie, quelques chanceux pourront passer la nuit dans l’iconique demeure de la poupée la plus populaire du monde.

Mise en ligne sur la plateforme Airbnb par nul autre que Ken, l’annonce indique que celui-ci profite de l'absence de Barbie pour mettre sa chambre en location et y ajouter une petite touche personnelle.

Plus rose que jamais, la maison comprend un impressionnant garde-robe dans lequel les visiteurs pourront se choisir une tenue de plage, une piscine à débordement, une piste de danse disco extérieure et plusieurs souvenirs à rapporter à la maison.

Vous vous en doutez, mettre sa main sur cette expérience complètement hors du commun relèvera de l’exploit.

Ceux qui souhaitent se la couler douce entre murs roses, boules disco et néons devront se connecter sur le site de Airbnb le 17 juillet 2023 à 19h, heure locale. Deux séjours d’une nuit pouvant accueillir jusqu’à deux voyageurs les 21 et 22 juillet suivant sont en jeu. On se doute que la facture sera aussi extravagante que la demeure.

Si l’opportunité vous glisse entre les doigts, n’ayez crainte! Voici quelques autres hébergements de Malibu qui pourraient vous intéresser :

Pour réserver: se connecter le 17 juillet 2023 à 19h, heure locale

Dates disponibles: 21 et 22 juillet 2023

Prix à déterminer

Transport à Malibu non compris

