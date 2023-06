Pink reçoit les cendres de la mère d'un de ses fans sur scène en plein concert

Partager







La chanteuse américaine Pink a eu la choquante surprise de recevoir un sac contenant les cendres de la mère d’un spectateur en plein concert à Londres.

«Attends, est-ce que c’est ta mère? Je ne sais pas comment je me sens à propos de ça», a réagi la chanteuse, le sac en plastique dans la main, selon ce qu’a rapporté «The Mirror» lundi.

• À lire aussi: Le gars qui a lancé un téléphone dans le visage de Bebe Rexha explique pourquoi il a posé ce geste

• À lire aussi: Mark Wahlberg se fait une croix en cendre sur le front pendant une entrevue

C’est durant une performance de sa tournée d'été dans Hyde Park à Londres en Angleterre que la chanteuse de 43 ans aurait reçu le mystérieux paquet, qui venait d'atterrir à ses pieds après avoir été lancé par un spectateur dans la foule.

L’agrippant en plein milieu de la chanson «Just Like A Pill», on peut voir la chanteuse écarquiller les yeux et arrêter de chanter en réalisant ce qu’elle tient entre ses mains, selon une vidéo circulant sur les réseaux sociaux.

Puis, après avoir déposé le sac de cendres, elle continue sa chanson, en regardant la foule l’air troublée.

Si l’incident n’a duré que quelques secondes, de nombreux fans ont pris d’assaut les commentaires pour dénoncer le comportement.

«Quelqu’un a donné les cendres de sa mère à Pink. J'ai besoin que vous appreniez tous les limites», a commenté une internaute en partageant le clip.

«Elle l'a bien géré parce que je serais certainement en colère que quelqu'un me donne les cendres de sa mère», a ajouté une seconde, selon ce qu’a rapporté le média britannique.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s