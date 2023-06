The Last of Us: Matthew McConaughey aurait pu incarner Joel Miller dans la série

Partager







Difficile d’imaginer quelqu’un d’autre que Pedro Pascal dans le rôle de Joel dans l’adaptation du jeu vidéo The Last of Us sur HBO. Mais, le rôle a failli être incarné par Matthew McConaughey, a-t-on appris du showrunner.

En effet, lors d’une entrevue avec Josh Horowitz du podcast Happy Sad Confused, Craig Mazin a confirmé que des discussions avaient eu lieu avec Matthew McConaughey pour incarner le rôle du contrebandier de l’adaptation du jeu légendaire de 2013 de Naughty Dog.

«J’ai parlé à Matthew. Je ne peux pas vraiment dire que c’était une série [de conversation]. C’était plutôt un “Hé, voici quelque chose d’intéressant”», a expliqué Mazin. «Pedro [Pascal] était sur notre liste dès le début, mais on s’est fait dire qu’il n’était pas disponible», a-t-il ajouté. «J’ai reçu un appel de son agent qui a dit: “Vous savez, il est peut-être disponible” et j’ai envoyé un script. Je l’ai envoyé un vendredi, et samedi matin j’ai reçu un appel: “Il adore ça et veut monter sur un appel Zoom”. C’était bon signe [...] et nous avons eu l’appel Zoom le plus merveilleux que j’ai jamais eu. Coup de foudre. »

D’ailleurs, Pedro Pascal a un peu oublié comment s’est déroulé cet appel. Lors d’une entrevue avec Jimmy Fallon en février, il a avoué avoir pris un somnifère et oublié qu’il avait obtenu le rôle.

McConaughey aurait été un choix intéressant pour le rôle de Joel. Le lauréat d’un Oscar a prouvé à plusieurs reprises qu’il peut incarner des rôles intenses dans des films dramatiques comme Dallas Buyers Club et Interstellar ou encore dans des séries comme True Detective.