Une course de triporteurs dans Hochelaga cet été

Partager







Mesdames et Messieurs, entourez les dates du 22 juillet et du 19 août prochain et prenez congé. C’est le grand retour de la course de triporteur du quartier Hochelaga-Maisonneuve!

Si vous pensez avoir ce qu’il faut (et un triporteur), les organisateurs recherchent des participants!

• À lire aussi: Un Youtubeur français se moque des émissions jeunesse québécoises

• À lire aussi: Roch Voisine serait en couple avec une ancienne candidate d'Occupation Double

Le 22 juillet et le 19 août prochain à 13h, vous êtes conviés à la Place Simon-Valois, dans le quartier Hochelaga à Montréal, pour une immense course de triporteurs.

Après un succès monstre en 2019, les organisateurs ont décidé de lancer un appel afin de refaire l’expérience et pour l’instant, les gens répondent présents.

Facebook

La course des Glorieux Triporteurs comprend «un parcours parsemé d'embûches et de défis tels que suivre un chemin sinueux entre des cônes, tirer le plus de balles dans un panier éloigné, compléter un stationnement à reculons [...], le plus rapidement possible».

Ça risque d’être une compétition enlevante!

Plus plus d’info, rendez-vous sur la page Facebook de l'événement.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

/

s