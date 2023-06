Voici 7 maisons à moins de 300 000$ que vous pourriez vous acheter dans le Grand Montréal

Partager







Le marché immobilier du Grand Montréal regorge de petites pépites aux prix relativement abordables. 24 heures a épluché des sites d’annonces de propriétés à vendre pour voir ce qu’une personne (ou un couple) peut se permettre avec un budget de 300 000$ ou moins.

• À lire aussi: Pourquoi paye-t-on beaucoup plus cher pour une maison au Canada qu'aux États-Unis?

• À lire aussi: Hausse du prix des maisons: un mal nécessaire pour pas que le Québec reste pauvre, dit Legault

Montréal

4069, 41e Avenue

Pointe-aux-Trembles

285 000$

PHOTO RE/MAX

Avec un budget de 300 000$, vous ne pourrez évidemment pas mettre la main sur une immense baraque de Westmount ou du centre-ville. Cette propriété de l’est de l'île a toutefois son charme.

PHOTO RE/MAX

PHOTO RE/MAX

L’annonce mentionne qu’il s’agit d’un parfait achat pour de premiers acheteurs ou une jeune famille.

PHOTO RE/MAX

PHOTO RE/MAX

La résidence bâtie en 1960 compte sept pièces, dont trois chambres. Les bricoleurs du dimanche pourront aussi s'y exercer pour mettre la demeure à leur goût.

Pour voir l’annonce, c’est par ici.

Beauharnois

32, rue Hannah

295 000$

PHOTO VenDirect

Cette maison à deux étages, située à moins de 45 minutes de Montréal, compte six pièces, dont deux salles de bains et deux chambres.

PHOTO VenDirect

À en croire les photos, la résidence, bâtie en 1940, semble d'ailleurs avoir été rénovée dans les dernières années. On ne peut pas dire qu'elle fait son âge.

PHOTO VenDirect

PHOTO VenDirect

Le rez-de-chaussée, où se trouvent salon, cuisine et salle à manger, est à aire ouverte. À noter que la cour est de petite taille et qu'elle ne contient aucune verdure, sauf du faux gazon. Le spa est inclus dans le prix.

PHOTO VenDirect

Pour voir l’annonce, c’est par ici.

Laval

10, rue Savary

Quartier Auteuil

299 000$

PHOTO RE/MAX

Ce bungalow détaché se trouve sur un terrain de quelque 6000 pieds carrés. Et pour 299 000 piastres, force est de constater que la maison a de la gueule.

PHOTO RE/MAX

Semble-t-il que le sous-sol a du potentiel pour y accueillir une troisième chambre, une salle familiale et une salle de bain. Il n’y a jamais trop de salles de bain.

PHOTO RE/MAX

PHOTO RE/MAX

Certaines pièces, comme la salle à manger et les deux chambres, manquent peut-être un tantinet d’amour. Deux ou trois coups de peinture et le tour est joué.

Pour voir l’annonce, c’est par ici.

Longueuil

1562, rue Notre-Dame-de-Grâce

Vieux-Longueuil

289 000$

PHOTO Proprio Direct

Voici l'une des rares maisons de Longueuil à être affichée à moins de 300 000$. Elle semble être une bonne option pour les personnes qui sont prêtes à réaliser des travaux de rénovation.

PHOTO Proprio Direct

PHOTO Proprio Direct

Les pièces semblent être d'une relative bonne taille, en plus d’être illuminées.

PHOTOS Proprio Direct

Pour vous donner une idée de ce à quoi pourraient ressembler les pièces meublées, l’annonceur a même réalisé quelques photomontages.

Pour voir l’annonce, c’est par ici.

Saint-Hubert

79-3950, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier

239 000$

PHOTO Proprio Direct

Une autre propriété de l’agglomération de Longueuil en bas de 300 000$. Nous avons cette fois affaire à une maison mobile, entièrement rénovée au goût du jour, située à Saint-Hubert.

PHOTO Proprio Direct

PHOTO Proprio Direct

La maison compte quatre pièces et une salle de bain et se trouve à proximité de plusieurs commodités, comme le transport en commun, les grandes artères et un parc privé, propriété du Domaine Le Marquis.

PHOTO Proprio Direct

PHOTO Proprio Direct

Sachez que la maison mobile se trouve sur un terrain loué actuellement à 266$ par mois.

Pour voir l’annonce, c’est par ici.

Mascouche

2138, rue Marcel

279 000$

PHOTO Proprio Direct

Si vous êtes aimez les propriétés de style chalet, mais que vous souhaitez vivre en banlieue, cette maison est peut-être pour vous. Située près d’un cours d’eau, la propriété est entourée d'arbres.

PHOTO Proprio Direct

PHOTO Proprio Direct

Il faut toutefois aimer la finition de bois, puisque la quasi-totalité de la cuisine, de la salle à manger et du salon en sont munis.

PHOTO Proprio Direct

PHOTO Proprio Direct

Vous l’aurez remarqué, le sous-sol et la salle de bain ont besoin d’amour.

Pour voir l’annonce, c’est par ici.

Terrebonne

134, rue Benoît-Lacasse

275 000$

PHOTO Proprio Direct

Cette charmante petite maison de la Rive-Nord de Montréal a été entièrement rénovée dans les dernières années.

PHOTO Proprio Direct

PHOTO Proprio Direct

Elle compte deux chambres, une au sous-sol et l’autre au rez-de-chaussée.

On y retrouve également quatre autres pièces, toutes à aire ouverte, et deux salles de bain.

Pour voir l’annonce, c’est par ici.

À voir aussi: