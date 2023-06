Cet artisan peint l’une des plus grandes fresques manuscrites du monde sur l’avenue du Mont-Royal

Partager







Depuis que l’avenue du Mont-Royal est piétonne, vous avez peut-être vu apparaître des textes écrits à même la chaussée racontant l’histoire du quartier. C’est l’œuvre du calligraphe Monsieur Boz, que vous pouvez voir s’affairer sur l’asphalte quand il fait beau.

«Les textes épars qui suivent la ligne sur l’avenue racontent l’histoire du quartier», explique Romain, qui se fait appeler Monsieur Boz.

«L’information brute provient de la Société d’Histoire du Plateau-Mont-Royal, mais c’était sous forme très dense. On a demandé à des auteurs de les transformer pour en faire des blocs qui prennent à peine plus qu’un souffle cérébral», poursuit-il.

Le projet, d’une ampleur phénoménale, est une initiative de l’architecte Jean Beaudoin, en collaboration avec la Société d’Histoire du Plateau-Mont-Royal et la Société de développement de l’avenue du Mont-Royal. Le travail de calligraphe de Romain en est, en fait, le point culminant.

«Mon rôle là-dedans, c’est la calligraphie. C’est de rendre beau quelque chose que les gens n’auraient peut-être pas arrêté pour lire si ç’avait été de simples caractères imprimés», précise Monsieur Boz.

«C’est sans doute une des plus grandes fresques manuscrites du monde. Quand j’ai entendu que le texte s’étalerait sur 2,5 km, j’ai dit: “I'm in”», ajoute l’artiste qui est aussi dernière Garbage Beauty, un projet éphémère consistant à apposer des textes calligraphiés sur des déchets laissés dans la rue.

Les textes qu’il retranscrit ont été écrits par les auteurs Caroline Dawson, Martin Léon, Ivy, Queen Ka, André Carpentier et Léa Strélinski, qui ont chacun interprété l’histoire de monuments et de tronçons de rue avec leur style particulier. L’idée était d’en faire des petits textes qu’on peut lire en s’arrêtant deux minutes.

Après un mois de travail, l’artiste estime que la fresque est complétée à environ 35%.

«Les gens n’en reviennent pas en voyant que je fais tout à main levée»

Romain insiste: réaliser une telle fresque d’une telle envergure n’est pas de tout repos.

«C’est dur physiquement, j’ai le corps tout brisé, mais le matin je me réveille et je suis enthousiaste d’aller faire un bloc de plus», confie celui qui préfère travailler tôt le matin, alors que l’avenue n’est pas encore trop achalandée.

«Je me lève vers 4h du matin, je passe à mon studio et à 5h je suis sur l’avenue. Je fais du repérage, je balaie la zone, je vaporise mes interlignes et vers 6 h 30 je suis prêt à commencer. S’il n’y a pas d’imprévu et que la météo le permet, j’ai fini vers 17h.»

Si le projet est aussi demandant, c’est parce que Romain trace ses lettres à même le sol, sans utiliser de pochoir. «Les gens n’en reviennent pas en voyant que je fais tout à main levée, on penserait que j’utilise un stencil», mentionne-t-il.

Des réactions très positives

Avant de commencer, Monsieur Boz croyait pouvoir terminer son œuvre en un mois. Il a toutefois vite réalisé que ça ne serait pas possible. Si la météo et un début de mois de juin pluvieux lui ont joué des tours, ce sont surtout les curieux qui s’arrêtent pour lui jaser qui ralentissent son travail, pour son plus grand bonheur.

«Tout le monde s’arrête pour venir me parler, c’est fou», confie-t-il.

Même qu’une dame avec qui il avait l’habitude d’échanger des taquineries est venue lui donner un shooter lorsqu’il travaillait devant une succursule de la SAQ. «Cette dame-là, moi et un cycliste qui passait, on s’est retrouvés à faire des shots ensemble», se remémore-t-il.

Les rencontres que Romain fait alors qu’il pratique son art sont des moments privilégiés qui lui permettent de se lier d’amitié avec des habitants de longue date du Plateau-Mont-Royal.

«Ce n’est pas tous les jours que les anciens ont l’occasion de partager leur histoire aux plus jeunes. On ne veut pas toujours les écouter. Moi, je trouve ça important. Ils ont eu des vies incroyables et on ne s’en douterait pas en les voyant dans la rue.»

L’avenue du Mont-Royal occupe d’ailleurs une place toute particulière dans le cœur de l’artiste.

«Quand j’ai émigré de la France vers le Québec, mon père travaillait dans une boulangerie sur Mont-Royal. C’est la première rue sur laquelle je me suis fait mes habitudes en dehors de Montréal-Nord. De faire tout ça, ça me donne envie de venir m’installer avec ma famille dans le quartier», confie-t-il.

La réalisation de la fresque permet finalement à Romain d’en apprendre davantage aux plus jeunes et aux touristes sur un quartier qu’il aime tant.

«Il y a plein de touristes qui passent et qui s’arrêtent. Je prends le temps de leur montrer, je marche avec eux pour leur montrer où étaient les bâtiments. Ça leur permet de découvrir plein de détails qu’ils n’auraient jamais remarqués», raconte-t-il.