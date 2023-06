Costco s'attaque aux clients qui partagent (ou empruntent) une carte de membre

Partager







Vous avez l’habitude d’emprunter la carte de membre d’un proche pour aller faire l’épicerie au Costco? Mauvaise nouvelle pour vous: après Netflix, c’est au tour de Costco de redoubler d’efforts pour empêcher le partage de compte dans ses magasins.

Il sera bientôt impossible d’aller magasiner chez Costco si vous n’êtes pas membre. Un dur coup à encaisser pour ceux qui espèrent faire des économies d’échelle, alors que la facture d’épicerie ne cesse d’augmenter.

Les clients devront maintenant montrer une carte de membre leur appartenant, même aux caisses libre-service, selon les informations du média américain Business Insider.

La compagnie affirme avoir remarqué qu’il arrive de plus en plus fréquemment que plusieurs clients se partagent une même carte au moment de payer leurs achats. Or, cette pratique n’est pas permise par le magasin.

Coscto souligne qu’une personne qui détient une carte de membre paie pour son abonnement et que ceux qui ne paient pas ne devraient pas avoir le droit aux mêmes privilèges.

«On ne trouve pas cela juste que les non-membres Costco reçoivent les mêmes bénéfices et prix que nos membres», a mentionné la compagnie par voie de communiqué.

La carte de membre Privilège chez Costco coûte 60$ pour deux individus de la même adresse et 120$ pour la carte de membre Exécutif Privilège. Ceux qui essayent d’utiliser une carte sans payer ces frais ne pourront bientôt ne plus être en mesure de compléter leurs achats une fois à la caisse.

Costco est le troisième plus grand détaillant au monde et il tire la majorité de ses bénéfices des cotisations de ses membres, qui ont atteint, selon lui, 4,4 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois. Plus de 69 millions de ménages sont membres de Costco et il y a près de 125 millions de détenteurs de cartes autorisés.

− Avec les informations de Business Insider

