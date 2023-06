Trop woke, l’affiche de l’Opéra de Montréal?

Partager







Une publication promotionnelle pour la saison 2023-2024 de l’Opéra de Montréal est critiquée sur les réseaux sociaux parce qu’elle serait, aux yeux de certaines personnes, «trop woke».

Sur l'image de la publicité, on peut voir un groupe de personnes, dont certaines non blanches, qui portent des vêtements extravagants. Dans les commentaires de la publication Facebook, on reprocherait à la maison d’opéra d’être trop «woke».

«Selon notre compréhension, l’affiche est "woke" parce que "la minorité efface la majorité", il y a "trop de queers, de noirs", et pas assez de blancs "normaux"», aurait répliqué l’Opéra de Montréal, toujours si on se fie à la capture d'écran.

Un «Bud Light d'eux-mêmes»

La capture d'écran s'est également retrouvée sur Reddit.

«Ils vont faire un Bud Light d'eux-mêmes et se retrouver avec des salles vides, et blâmer la fameuse extrême droite intolérante, et brailler aux gouvernements pour recevoir plus de subventions pour survivre», écrit un utilisateur dans le sous-reddit r/QuébecLibre.

«L'Opéra est un Art Noble. Les amateurs d'Opéra paient 250$ par siège pour voir quelque chose de noble, pas pour une pile de vidanges. Si c'est des vidanges qu'ils voulaient, ils iraient voir les spectacles de vidanges», ajoute celui qui affirme aller régulièrement à l’opéra depuis 15 ans.

«Comme d'hab, on va blâmer les hommes blancs hétéro pour le flop parce qu'ils "sont trop homophobes pour payer un billet pour un show queer"», estime un utilisateur.

D’autres personnes affirment ne voir rien de mal avec cette affiche.

«[...] l’affiche représente les différents spectacles. Ils ne t’intéressent pas? Ben n’y va pas. Sûrement que tous ceux qui chialent se tiennent à l’opéra à l’année longue», commente un autre internaute.