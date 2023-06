Une femelle chimpanzé voit le ciel pour la première fois après avoir vécu 29 ans dans un laboratoire

Partager







À vos mouchoirs! Après avoir passé 29 ans dans les locaux d’une firme scientifique menant des expériences sur les animaux, Vanilla la guenon a vu le ciel pour la première fois de sa vie. Ses premiers moments dans la nature ont été captés en vidéo.

Jusqu’à tout récemment, Vanilla et sa sœur Shake, deux survivantes du Laboratory for Experimental Medicine & Surgery in Primates (LEMSIP) de New York, n’avaient jamais mis le pied à l’extérieur.

En arrivant dans son nouvel habitat naturel de Fort Pierce, en Floride, Vanilla, qui semble blessée à plusieurs endroits sur son corps, paraît hésitante. C’est le mâle alpha de la tribu, Dwight, qui l’a motivée à descendre et respirer le grand air. L’animal de presque 30 ans voit alors le ciel bleu pour la première fois et semble ébloui.

Vanilla et sa sœur se sont ensuite aventurées dans la nature, pour faire connaissance avec les 220 autres membres de leur nouvelle grande famille et profiter des quelque 12 140 pieds carrés (3 acres) de cette île insulaire floridienne.

C’est grâce à l’organisme Save the Chimps que les deux soeurs peuvent vivre cette nouvelle étape de leur vie. Fort Pierce est l’un des plus grands sanctuaires pour chimpanzés au monde.

Beau et triste à la fois

«C’est si beau et vraiment triste à la fois. Elle a dû voir tant d’horreur de la part des humains, mais, à ce moment-là, elle a regardé le ciel avec tant d’amour, de beauté et d’étonnement, a commenté une personne sous une publication Instagram de l’organisme américain. Je suis en larmes.»

«Ça me donne envie de pleurer. Je ne comprends pas comment quelqu’un peut mener des tests sur un animal, surtout un animal si près de nous. Merci de les avoir sauvés», ajoute une internaute.

«Mon cœur souffre en pensant à la vie qu'elles ont vécu, mais je suis si heureuse qu’elles puissent vivre librement dans une certaine mesure et ne plus être maltraitées», écrit une autre.

