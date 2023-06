Une serveuse de Québec dévoile combien de pourboire elle a fait en une semaine et ça fait des jaloux

Partager







Une serveuse de la région de Québec a fait une vidéo dans laquelle elle dévoile combien elle a fait de pourboire en une semaine de travail et plusieurs personnes sont jalouses de son salaire.

Juliette Roy travaille dans une pizzéria/restaurant familial dans un quartier résidentiel pendant ses études. Si elle admet que le pourboire qu’elle touche ne se compare pas à celui des serveurs qui travaillent en ville, «c’est quand même bon», dit-elle dans sa vidéo TikTok publiée mardi.

La semaine dernière, elle affirme avoir travaillé près de 21,5 heures au taux horaire de 12,20$, soit le salaire minimum pour une serveuse au Québec. Elle a touché 262,30$ en salaire.

Pendant la même période, Juliette affirme avoir gagné 567$ en pourboire, malgré un vendredi soir «décevant» qui lui a seulement rapporté 90$. Généralement, elle aurait pu toucher près de 180$, estime-t-elle.

En tout et partout, elle avance donc avoir gagné un salaire brut de 829$ pour la semaine, soit près de 38$ l’heure. «Ça n’a pas été la meilleure semaine, mais c’est quand même très bon», dit-elle, précisant que le job de serveur est idéal comme emploi étudiant.

Plus que bien des jobs

À en croire les commentaires, Juliette Roy a fait de nombreux jaloux avec ses revenus.

«Wow! Tu fais plus que moi à 35h par semaine au recouvrement chez Desjardins! Je ne comprends pas pourquoi ça chiale sur le pourboire», écrit une personne. La serveuse lui a répondu en reconnaissant que son métier pouvait certes être payant, mais qu'il n'était pas toujours gratifiant.

«Câline, je vais arrêter de travailler dans une résidence pour aînés, écrit une autre personne. Je me fais chialer dessus à longueur de journée, payé 16,75 $ [de l’heure].»

ADELA TALBOT

D’autres internautes ont aussi affirmé à la blague qu’ils quitteraient leur job dans le domaine de la santé.

En commentaire, Juliette Roy a souligné que ce n’était «tellement pas le but de la vidéo» de décourager les travailleurs de la santé, bien que reconnaissant qu'ils travaillent souvent dans des conditions difficiles.

Certaines personnes ont finalement souligné certains désavantages du travail de service.

«Meilleur job quand tu es étudiant. Sauf que tout le monde oublie ici que tu as zéro avantage [sociaux], que tu travailles les week-ends et souvent des doubles [...] et le service à la clientèle peut être vraiment chiant», souligne un internaute.

«Pas vilain! Le travail de serveur et serveuse est assez intense habituellement. Tu mérites ta paie», mentionne un autre.

