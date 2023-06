Anthony Mackie voulait incarner Black Panther

Partager







Anthony Mackie a révélé qu'il avait écrit des lettres à Marvel pour leur demander de jouer Black Panther.

L'acteur américain, qui incarne aujourd'hui Sam Wilson dans l'univers du MCU, a admis lors d’une entrevue avec Inverse qu'il avait initialement voulu jouer le rôle de Black Panther.

« J'ai souvent contacté Marvel à propos de Black Panther, a déclaré la vedette de 44 ans. Je leur avais écrit des lettres. J'essayais de trouver un moyen de leur faire faire Black Panther. Et je voulais être Black Panther parce qu'en grandissant, j'adorais Black Panther.»

Anthony Mackie a déclaré qu'il avait finalement décroché une réunion avec le producteur de Marvel, Nate Moore, et les réalisateurs Joe et Anthony Russo. Il s'est alors vu proposer un rôle, bien qu'on ne lui ait pas dit qui il jouerait.

« Je n'oublierai jamais quand Joe Russo m'a dit : "Écoute, nous faisons ce film. Nous voulons que tu sois dedans. On ne peut pas dire quel personnage tu joues ou qui d'autre va être dedans. Tu veux le faire ?" », a raconté l'acteur de The Banker. « Et c'était tout. J'étais genre : "Vous savez quoi, je vous aime tous les mecs. Je vais le faire. Je vais faire ça avec vous." »

Le rôle du superhéros de Wakanda a finalement été confié à Chadwick Boseman, qui a incarné le personnage de 2016 à 2019. Anthony Mackie a, quant à lui, été choisi pour jouer Sam, un ancien militaire qui devient l'un des plus grands alliés de Captain America et utilise une combinaison d'ailes spéciales pour se battre.

Depuis qu'il a été choisi pour jouer Falcon, l'acteur est apparu dans six films Marvel et son personnage a même décroché un rôle principal dans la minisérie Disney + 2021, Falcon et le Soldat de l'Hiver. Anthony Mackie jouera le rôle principal dans le prochain film Captain America: Brave New World, dont la sortie est prévue en juillet 2024.