Dôme de chaleur et smog: une grande partie des États-Unis suffoque

Un imposant dôme de chaleur s’est installé au Texas et en Louisiane, faisant de la région l’une des plus chaudes au monde. Au même moment, la fumée des feux de forêt au Canada a atteint les États du Midwest et y a dégradé la qualité de l’air d’au moins 80 millions de personnes.

Depuis plusieurs jours, le mercure a souvent dépassé les 40 degrés Celsius sur presque tout le sud des États-Unis en raison d’une intense vague de chaleur.

La chaleur de certaines villes du Texas a d’ailleurs rivalisé avec les températures de régions les plus chaudes au monde, comme le désert du Sahara, le golfe Persique ou encore la vallée de la Mort, rapporte NBC.

Selon une analyse, ce dôme de chaleur a été rendu cinq fois plus probable à cause du réchauffement climatique.

Elle est également «plus intense, plus étendue, et probablement aussi plus longue» en raison du dérèglement du climat, a indiqué Andrew Pershing, vice-président en charge de la science pour l’ONG Climate Central, en entrevue à l’AFP.

Un dôme de chaleur se forme lorsqu’un système de haute pression emprisonne l’air chaud, comme si une région se trouvait sous un dôme.

La particularité avec cette vague de chaleur, c’est qu’elle est particulièrement longue et arrive plus tôt qu’à l’habitude, si bien que «la physiologie des gens ne s’était pas encore adaptée», a ajouté Andrew Pershing.

Les autorités prévoient un «léger répit» cette fin de semaine.

Plus de 80 millions de personnes touchées

Pour une deuxième fois en moins d’un mois, des dizaines de millions d’Américains ont reçu des alertes de mauvaise qualité de l’air, alors que la fumée des feux de forêt au Québec et dans l’ouest canadien a de nouveau été poussée vers le sud par les vents.

Un épais smog s’est installé à Chicago, troisième ville américaine en importance, et à Détroit mardi, si bien que les deux villes ont tenu les deux premières places du palmarès des villes avec la pire qualité de l’air au monde d’IQAir.

Le panache se dirige maintenant vers l’Est et a atteint Washington D.C., qui a émis un code rouge pour la qualité de l’air jeudi, et la Caroline du Nord notamment, où l’air était poussiéreux et à l’odeur légèrement âcre, selon l’AFP.

Si les scientifiques n’ont pas établi de lien direct entre les changements climatiques et les incendies qui brûlent les forêts canadiennes, ils s’entendent pour dire qu’ils en exacerbent le risque et l’intensité.

— Avec des informations de l’AFP, de NBC, de USA Today et du Guardian

