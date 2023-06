Une pro du seconde main nous donne ses trucs pour bien magasiner des meubles usagés

Partager







Que vous soyez à la recherche de meubles usagés pour un nouveau logement ou pour changer la décoration de votre appartement, il peut être difficile de s’y retrouver. C’est pourquoi 24 heures a demandé quelques conseils à une pro du meuble usagé.

Quelles sont les astuces pour trouver de bons meubles usagés pour pas cher?

Pour le meilleur ou pour le pire, la première destination pour trouver des meubles usagés devrait toujours être Facebook Marketplace, soutient Anne-Françoise.

«Beaucoup de gens gardent Facebook uniquement pour pouvoir utiliser Marketplace. Le volume d’offres qu’on y trouve n’a rien à voir avec les autres sites. Les friperies peuvent avoir de belles pièces, mais il faut se déplacer physiquement», souligne celle qui a brièvement été co-propriétaire d'une entreprise de revente de meubles usagés pendant la pandémie.

Pour s’assurer de voir les meilleures offres aux meilleurs prix, elle suggère de ratisser large.

«Je vais augmenter la zone de recherche le plus possible, pour pouvoir avoir le plus grand nombre d’annonces possible et avoir une idée des prix, mais aussi parce qu’en général, les prix sont plus bas en dehors de Montréal, explique-t-elle. Si ne je suis pas sûre d’un prix, je vais lancer une recherche dans une autre ville complètement, Québec par exemple, pour comparer.»

Courtoisie Anne-Françoise Garneau

Pour dénicher des trouvailles incroyables sur Marketplace, il faut aussi y mettre le temps nécessaire et y revenir souvent, rappelle-t-elle.

«Il y a des gens qui se découragent et disent qu’ils ne sont pas bons pour trouver les bonnes affaires, mais il faut scroller plus que 20 secondes. C’est rare qu’on trouve ce qu’on veut tout en haut de la page.»

Comme les bonnes affaires partent vite, elle suggère de regarder quelques minutes tous les jours jusqu’à ce qu’on trouve ce qu’on cherche.

Quels mots-clés faut-il chercher?

Les recherches sur Marketplace s’effectuent à l’aide de mots-clés. Assurez-vous de bien les choisir pour trouver ce que vous cherchez. Anne-Françoise Garneau suggère d’effectuer une recherche en français, puis une en anglais pour maximiser vos chances.

Certains termes permettent également de chercher une grande variété de meubles du même style, comme le mot «antique», qu’elle affectionne particulièrement. «C’est un mot magique qui permet de trouver des pièces solides, intemporelles et durables», précise l’ancienne revendeuse.

Capture Marketplace

Une autre manière de naviguer à travers une grande variété de meubles est de chercher le matériau dans lequel il est construit, si on a une préférence, avec des mots comme «cuivre» ou «chêne», par exemple.

Y a-t-il des meubles qu’on devrait éviter d’acheter de seconde main?

Avec l’expérience, Anne-Françoise Garneau a appris qu’il fallait se tenir loin de certains types de meubles usagés. Les matelas figurent sans surprise au top de sa liste des objets à éviter.

«Il n’y a pas vraiment de moyen de s’assurer au préalable qu’il n’aura pas de mauvaises odeurs, de taches, ou même de traces de punaises.»

Pour tout ce qui est fait de tissu, elle recommande de redoubler de prudence.

Capture Marketplace

«Ce n’est pas impossible d’acheter des divans de seconde main, mais il faut demander le plus de photos possible. Je pose également plus de questions. Est-ce que les gens fumaient dans le logement? Y a-t-il des animaux? Y a-t-il eu des accidents sur le sofa?»

Même chose pour les tapis, qui retiennent généralement les odeurs et la poussière.

«Il peut être très beau en photo et avoir une texture très désagréable en vrai. Si on tente de le laver, il peut perdre ses couleurs. On risque de jeter son argent par la fenêtre», avertit Anne-Françoise.

Elle se tient également loin des luminaires. Ces derniers peuvent sembler en très bon état, mais avoir un filage défectueux ou abimé, ce qui occasionne des frais assez importants si on veut le faire remplacer.

Pour les gens qui ne sont pas dans la revente, elle déconseille également les pièces qui sont à la fois lourdes et fragiles, parce qu’elles sont un cauchemar à déplacer.

«Tout ce qui est verre ou onyx, c’est à éviter ou à aller chercher en équipe, parce que ça peut être compliqué», précise-t-elle.

Comment évite-t-on les arnaques potentielles?

Un des grands désavantages de la plateforme Marketplace, c’est le grand nombre de fraudeurs et de pirates qui s’y retrouvent à un niveau «épidémique», déplore l’ancienne revendeuse.

N’acceptez jamais de payer un dépôt avant d’avoir vu le meuble en personne, insiste-t-elle.

«Ça nous est arrivé une fois, parce qu’on s’est emballées pour la pièce, quand on est arrivées au lieu de l’échange, il n’y avait personne et on a perdu la somme déposée d’avance», raconte-t-elle.

Lorsqu’une offre vous semble trop belle pour être vraie, soit parce que le prix vous semble dérisoire ou que les photos vous paraissent louches, il existe des trucs pour savoir s’il s’agit d’un vrai vendeur.

«Dans ce genre de situation, on demandait aux gens de prendre une photo d’une banane sur le meuble ou avec un journal du jour même, ce genre de test», explique Anne-Françoise Garneau.

Comment faire si on n’a pas d’auto?

Pour les gens qui n’ont pas de voiture ou de permis de conduire, l’achat de meubles usagés se complique.

Anne-Françoise Garneau suggère aux personnes dans cette situation de jeter un œil aux magasins de seconde main à proximité, s’il y en a.

«Il est aussi possible de se mettre en groupes avec des amis qui savent conduire ou qui ont une voiture et d’organiser une virée où on va chercher plusieurs choses», ajoute-t-elle.

Une adepte des meubles usagés

C'est pendant la pandémie, alors que l’intérêt pour les meubles de seconde main, qu'Anne-Françoise Garneau et une partenaire d’affaires ont lancé une compagnie de revente de meubles usagés.

«On a commencé avec des petits objets décoratifs, mais on a rapidement eu la piqure. Rapidement, on s’est retrouvées à vendre des sets complets et j’ai investi dans un camion pour transporter de gros meubles», raconte-t-elle.

Les horaires atypiques et la logistique parfois compliquée que demandait leur entreprise n’étant plus tenables après la fin du télétravail, les deux partenaires d’affaires ont cessé leurs activités commerciales.

Anne-Françoise Garneau continue malgré tout de surveiller les bonnes affaires pour garnir sa propre demeure.

