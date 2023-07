Ce rapport révèle les villes les plus instagrammables du Canada et les résultats pourraient vous surprendre

Partager







Une récente étude menée par des experts en immobilier torontois révèle les villes les plus instagrammables au pays, et le classement final pourrait en surprendre plus d’un.

Afin d’établir le classement, les chercheurs ont analysé l’utilisation de hashtags sur la plateforme Instagram.

C’est Toronto qui rafle la première position des villes les plus instagrammables du Canada avec le hashtag #toronto utilisé dans plus de 55 millions de publications.

On retrouve ensuite Vancouver avec plus de 26 millions de hashtags, puis Montréal en troisième position avec plus de 20 millions de mentions.

La ville de Québec se situe en 10e position, derrière Calgary, Ottawa, Edmonton, Winnipeg, Mississauga et Brampton.

Voici donc les villes canadiennes les plus instagrammables selon l’étude:

1. Toronto

55,641,179 hashtags

2. Vancouver

26,920,292 hashtags

3. Montréal

20,715,609 hashtags

4. Calgary

8,769,892 hashtags

5. Ottawa

7,797,409 hashtags

6. Edmonton

5,765,770 hashtags

7. Winnipeg

4,877,262 hashtags

8. Mississauga

4,736,406 hashtags

9. Brampton

4,424,194 hashtags

10. Ville de Québec

1,381,869 hashtags

