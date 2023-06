Intercepté à Montréal-Trudeau, un Français doit payer 1300$ d’amende pour un saucisson sec

Partager







Un voyageur français qui a ramené sans le déclarer un saucisson dans sa valise s’est vu remettre en décembre dernier une amende de 1300$ par les douanes de l’aéroport Montréal-Trudeau. Il estime que lui et sa famille ont été «traités comme des trafiquants de drogue».

22 décembre 2022. Jean-Philippe Nicolas, qui habite en Bretagne, arrive à Montréal pour passer les Fêtes chez sa belle-famille québécoise. Au moment de quitter la France avec sa conjointe et sa fille de cinq mois, il glisse un saucisson sec de sanglier dans sa valise. Une décision qui va lui couter cher.

«Au moment d’arriver à l’endroit où on récupère les bagages [à l'aéroport Montréal-Trudeau], on s’aperçoit qu'il en manque un sur les trois. Deux chiens et trois douaniers sont autour de la valise. Ils me demandent le code pour la déverrouiller. Ils l’ouvrent et tombent de suite sur le saucisson, car il avait été glissé au moment de fermer les bagages», raconte en entrevue à 24 heures l’homme de 37 ans, qui gère une entreprise dans le domaine du nucléaire médical.

La petite famille est ensuite retenue aux douanes pendant deux heures et demie, le temps que leurs trois valises soient entièrement fouillées.

«Je n’ai jamais pensé mal faire ou que c’était interdit. Ce n’est qu’un saucisson, se désole aujourd’hui Jean-Philippe Nicolas. Le plus fou, c’est que si le saucisson avait été sous vide, il n’y aurait pas eu de problème.»

Le problème, donc, c’est que le fameux saucisson n’était pas emballé, mais simplement enveloppé dans une feuille de papier brun. Le produit n’avait pas non plus été déclaré par le voyageur.

Montant de l’amende: 1300$... pour un saucisson acheté deux euros en France.

«Traités comme des trafiquants de drogue»

Pour justifier une telle pénalité, la douanière a remis à Jean-Philippe et Camille un avis de violation, avec sanction pour «violation très grave».

«Il y avait plusieurs niveaux de violation. Dans ce cas, elle a choisi de me mettre l’amende la plus élevée. On sentait qu’elle voulait me montrer la gravité de la situation», regrette le père de famille.

«Ils nous ont traités comme des trafiquants de drogue», soutient celui qui déplore également le manque de sensibilités des fonctionnaires canadiens.

«Peu importe ce qu’on essayait de dire, on voyait qu’il n’y avait pas de considération, le minimum de courtoisie. On a été retenu deux heures et demie aux douanes, après sept heures de vol, avec un nourrisson de cinq mois. Ils ne se sont jamais préoccupés du bien-être de ma fille», dénonce le Français à 24 heures.

Plutôt que l’amende de 1300$, Jean-Philippe Nicolas et sa conjointe Camille auraient pu payer 650$ directement à l’aéroport, sans possibilité de contester la sanction plus tard. Ils ont refusé.

«On a trouvé ça tellement aberrant comme situation qu’on a refusé, pour pouvoir faire un recours par la suite», explique-t-il.

Un dernier recours à l’étude

L’Agence des services frontaliers du Canada étudie actuellement le dernier recours du couple pour faire annuler l’amende. Une première demande a déjà été rejetée le 9 mai dernier.

«J’ai du mal à croire que les fonctionnaires qui ont vu ce dossier ne pensent pas qu’il y a mieux à faire. J’ai pris conscience de l’erreur commise, mais j’ai l’impression qu’ils veulent à tout prix me coller une amende.», regrette Jean- Philippe Nicolas, amer.

«C’est fou de voir le ridicule de la procédure, en temps, en énergie, en ressource, pour un unique saucisson sec. À aucun moment, un fonctionnaire a mesuré le coût pour le contribuable québécois versus la gravité de l'infraction. N'y a-t-il pas des infractions plus graves qu'une famille venant 15 jours en vacances à Noël, et qui a malencontreusement mis un saucisson – pas sous vide – dans sa valise?»