Mort du jeune Nahel : on vous explique l’escalade des violences en France

Les émeutes dans les quartiers populaires partout en France ne font que s’accentuer trois jours après la mort du jeune Nahel, 17 ans, abattu par un policier à Nanterre, près de Paris. Les violences ont atteint un point culminant jeudi et les autorités se préparent au pire. On fait le point.

La mort de Nahel

Nahel, né en 2006, a été tué à bout portant par un policier lors d’un contrôle de son véhicule à Nanterre, en région parisienne, mardi vers 8 heures.

Le meurtre de l’adolescent a été filmé et propagé sur les réseaux sociaux créant l’Indignation et l’effroi partout en France.

Depuis, les émeutes se multiplient dans plusieurs quartiers populaires partout au pays.

Nahel laisse dans le deuil, Mounia, sa mère qui l’a élevé seule, ainsi que de nombreux proches et amis qui se sont mobilisés lors d’une grande marche blanche en son hommage jeudi.

En entrevue sur France 5, la mère de Nahel dit ne pas en vouloir à la police, mais bien à celui qui a tué son fils.

Le policier «a vu une tête d'un Arabe, d'un petit gamin, il a voulu lui ôter la vie», assure-t-elle.

Les obsèques du jeune homme auront lieu samedi.

Des émeutes dans toute la France

@hugodecrypte Les dernières infos 3 jours après la mort de Nahel à Nanterre ⬆️ ♬ Gravity - a2zMP3

Depuis mardi, de violentes émeutes touchent plusieurs communes de France, et ce, même hors de la capitale.

Des jeunes de plusieurs quartiers populaires de Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Strasbourg et même de Guyane.

Les images choc des incendies et des pillages nocturnes font le tour des réseaux sociaux. Les violences n’ont pas cessé de s’amplifier depuis mardi, atteignant leur point culminant jeudi soir.

Le journaliste du média français Brut., Rémy Buisine, qui était à Île-Saint-Denis en banlieue nord de Paris ce soir-là, a même écrit dans une de ses stories Instagram qu’«en 7 ans sur le terrain, il s’agit d’une des nuits les plus violentes que j’ai connue dans mon travail sur le terrain».

Collage stories de Rémy Buisine

De violents affrontements

Dans la nuit de jeudi à vendredi, 875 personnes ont été interpellées par la police au dans tout le pays selon le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. La majorité des personnes arrêtées auraient entre 14 et 18 ans.

Selon les autorités, lors de cette nuit de soulèvement, 492 bâtiments ont été touchés dont des mairies, 2 000 véhicules brûlés, dont des voitures de police et 3 880 incendies ont été allumés dans l’espace public.

Toujours le 29 juin, en Guyane, un homme de 54 ans est même décédé d’une balle perdue dans le quartier de Mont Lucas, à Cayenne, en marge des manifestations.

Ces évènements font penser aux trois semaines d'émeutes de 2005, quand les banlieues des grandes villes s'étaient enflammées après la mort de deux adolescents, Zyed Benna et Bouna Traoré, électrocutés dans un transformateur en tentant d'échapper à la police à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis (région parisienne).

AFP

Vers l’état d’urgence?

La première ministre, Élisabeth Borne a rencontré les policiers vendredi et indique que le gouvernement examine «toutes les hypothèses» pour assurer la sécurité du pays.

De leur côté, plusieurs représentants de l’extrême droite demandent que l’on déclare l’état d’urgence.

Certaines communes comme Compiègne (Oise), Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) ou Clamart (Hauts-de-Seine), ont décidé d’imposer des couvre-feux.

Le ministre de l’Intérieur français, Gérald Darmanin, a demandé que l’on interrompe les bus et les tramways partout au pays après 21h. Le métro parisien, lui, devra cesser ses services plus tôt qu’à l’habitude vendredi et samedi.

La RATP qui gère les transports publics de Paris a décidé de fermer les stations où les émeutes sont les plus fortes.

Plusieurs évènements comme les traditionnellesles kermesses des écoles qui ont lieu à la fin juin en France ou le concert de Mylène Farmer au Stade de France ont été annulés.

Les émotions sont encore vives et les violences risquent de se perpétuer dans les prochains jours.