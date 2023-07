Les 14 meilleures choses à faire à Las Vegas en ce moment

Partager







Casinos, hôtels, restaurants, spectacles, attractions: Las Vegas impressionne toujours et se renouvelle sans cesse. Ces dernières années, de nouvelles adresses ont vu le jour et plusieurs autres sont à venir dans les prochains mois.

Voici nos suggestions à garder en tête pour votre prochain voyage à « Sin City »!

NOUVELLES ADRESSES GOURMANDES

Oui, on retrouve des buffets et du fast food à profusion à Vegas, mais il y a surtout de grands restaurants de renommée internationale qui feront le bonheur de tous les gourmands. De belles nouveautés s’ajoutent cette année à la liste déjà exhaustive de bonnes adresses.

Courtoisie Anthony Mair

Amateurs de saveurs asiatiques, CHÏ Asian Kitchen a récemment ouvert ses portes dans un environnement époustouflant à l’hôtel Strat. Calmars sel, poivre et jalapenos, feuilletés au curry chinois, poulet frit à la japonaise... vous vous en lècherez les doigts!

Mené par le chef Luke Palladino, le Laguna Pool House & Kitchen propose des assiettes pour tous les appétits. Le menu est réservé aux grandes, voire gigantesques, portions, destinées à être partagées en groupe de quatre à six personnes. Un plateau de pizza, d'ailes de poulet et de filets de poulet est disponible pour 115$ et le bateau de sushis avec des rouleaux assortis et des nigri à 350$.

Importé de l'East Village à New York, le Cathedrale à Las Vegas propose un éclairage tamisé, des accents métalliques brillants et une cuisine qui s'inspire des saveurs de la France, de l'Espagne, de l'Italie et de la Grèce. Le restaurant est surtout reconnu pour son omelette signature à 37$ garnie de croustilles, de caviar de Kaluga et de crème fraîche.

Parmi les nouveautés se trouve le restaurant The Bedford signé Martha Stewart dans l’hôtel Paris. C’est un lieu où les plats sont faits d’ingrédients frais et où l’on met de l’avant le décor chic style fermette de la femme d’affaires et autrice.

LES BARS BRANCHÉS DE LAS VEGAS

Ce ne sont pas les adresses où faire la fête qui manquent à Las Vegas. Assurez-vous de visiter celles-ci pour du plaisir garanti!

Le BrewDog est un restaurant, un bar et un salon où la bière artisanale est mise de l’avant. Avec une terrasse panoramique sur le toit, plus d’une centaine de bières en fût, on y retrouve un menu complet de tacos, salades, pizzas et autres bouchées.

Faites un voyage dans le temps des années 50 au Delilah, un « supper club » aux spectacles colorés et aux repas copieux. Performances « live », DJs, soirées jazz et plusieurs surprises sont au rendez-vous.

Le Ghost Dunkey est sans doute le bar que vous aurez la plus grande difficulté à trouver, d’où son nom. Situé dans l’hôtel Cosmopolitan, on s’y rend pour les cocktails savoureux à base de téquila ou de mezcal, et ses bouchées d’inspiration mexicaines.

Le Velveteen Rabbit est un bar à cocktails et à bières artisanales au décor tout droit sorti... d’un conte pour enfants. Au cœur du quartier des arts, l’espace éclectique met en vedette des œuvres d'art, des meubles rétro et un patio extérieur rose magique, et une carte des cocktails fabuleuse.

DES SPECTACLES ET ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER

Pour s'en mettre plein la vue, rien de mieux que les attractions de Vegas!

Courtoisie Wynn Resorts

Une foule de spectacles et d’événements grandioses ont lieu cette année. Dans les nouveautés, on note le spectacle « Awakening » du côté du Wynn Las Vegas qui raconte l’histoire d’amoureux déchirés qui tentent de se retrouver à travers des numéros de cirque, marionnettes et autres effets spéciaux.

Le Cirque du Soleil a plusieurs classiques toujours à l’affiche, mais une nouvelle production voit le jour : Mad Apple, une représentation basée sur la vie excitante de New York la nuit.

Vous ne pourrez pas rater la boule géante qui a poussé à travers les hôtels de Vegas, la Sphère MSG. Avec 18 000 places à 360 pieds de haut, cette nouvelle salle de spectacle grandiose à la fine pointe de la technologie ouvrira avec le groupe U2 d’ici les prochains mois.

Les amateurs de sports sont probablement déjà au courant, la ville accueillera le Grand Prix de Formule 1 du 16 au 18 novembre alors que les voitures rouleront sur une piste de près de 6,5 km entre la Strip et ses rues voisines à des vitesses dépassant les 300 km/h.

Autre événement sportif à venir : le SuperBowl en février 2024.

13. Le musée Punk Rock

Courtoisie

Le musée Punk Rock est un endroit à ne pas manquer si vous êtes nostalgique des débuts de ce genre musical qui a marqué toute une génération. Il est même possible qu’une de vos vedettes préférées soit disponible pour une visite guidée! Chris de Anti Flag, Fat Mike de NOFX, Rock Lopez de The Casualties étaient d’ailleurs parmi les artistes guides-invités le mois dernier.

L’attraction immersive et projet 360 Au musée des Illusions de Las Vegas est aussi une belle sortie à prévoir au cours d’un passage dans la ville. Plusieurs expositions mettent à l’épreuve tous vos sens alors que rien ne semble être ce qu’il est réellement.

OÙ DORMIR À LAS VEGAS

Quelques hôtels bien connus ont décidé de revamper plusieurs de leurs chambres ces dernières années. C’est le cas entre autres du Bellagio , du Luxor et du New York New York qui ont transformé au goût du jour plusieurs de leurs suites pour votre plus grand confort. Le Hard Rock Hotel a été refait à 100% pour devenir le Virgin Las Vegas .

, du et du qui ont transformé au goût du jour plusieurs de leurs suites pour votre plus grand confort. Le Hard Rock Hotel a été refait à 100% pour devenir le . Vous retrouverez aussi au nord complètement de la Strip le nouveau Resorts World comprenant 3 hôtels au même endroit : le Hilton, le Conrad et le Crockford, et, à quelques pas de là, le Fontainebleau Las Vegas qui devrait ouvrir ses portes et ses 3700 chambres incessamment.

comprenant 3 hôtels au même endroit : le Hilton, le Conrad et le Crockford, et, à quelques pas de là, le qui devrait ouvrir ses portes et ses 3700 chambres incessamment. Si vous n’êtes pas allés dans la ville du vice depuis quelques années, le Circa fait également partie des hôtels fantastiques tout récents (2020) avec une piscine sur le toit réservée aux adultes.

QUELQUES INCONTOURNABLES

Las Vegas offre certains incontournables qui méritent une visite que ce soit la première ou la dixième fois qu’on s’y trouve. On pense entre autres à la roue d’observation High Roller près de l’hôtel LINQ, à l’un (ou plusieurs) des spectacles grandioses du Cirque du Soleil, aux fontaines du Bellagio qui dansent aux rythmes de nos musiques préférées ou encore aux envolées en hélicoptère vers le Grand Canyon.

Chose certaine, que vous y soyez pour un week-end ou pour une semaine, vous trouverez toujours quelque chose à faire.

Infos pratiques

S’y rendre

Plusieurs vols directs sont disponibles depuis Montréal et Québec vers l’aéroport de Las Vegas. Le prix varie selon les saisons et les jours de la semaine, mais on peut s’attendre à payer un minimum de 600$ l’aller-retour. Le vol est d’une durée de 5h30 et le décalage horaire est de 3 heures.

Météo

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il ne fait pas chaud à l’année à Las Vegas. Les meilleurs moments pour s’y rendre sont au printemps et à l’automne alors que les températures sont agréables.

