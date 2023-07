7 plages de l’Ontario qui vous donneront l’impression d’être en vacances à la mer

Partager







Quand on débaque sur les plages des Grands Lacs, en Ontario, on oublie parfois que la mer se trouve en fait à des milliers de kilomètres.

On y profite du sable doux, de l'eau claire, de couchers de soleil mémorables et d'une ambiance qui rappelle parfois celle des destinations balnéaires de la côte est américaine... l’air salin en moins!

Voici 7 belles plages populaires où planter son parasol en Ontario:

Attraction vedette du charmant comté de Prince Edward, le parc provincial de Sandbanks attire les foules, et ce n’est pas pour rien. Ses grandes dunes, ses trois plages de sable blond et ses vues sur le lac Ontario en font un lieu unique, à seulement 4h de Montréal. La plage appelée Sandbanks est particulièrement impressionnante: on dirait qu’elle n’a pas de fin!

On la décrit comme la plus longue plage d’eau douce au monde. Wasaga Beach s’étire sur 14 km le long du lac Huron, au creux de la baie de Nottawasaga. Son sable est beau et doux, et son ambiance animée rappelle celle des villages de bord de mer chez nos voisins du Sud. Dunes et sentiers de randonnée complètent l’expérience.

Vous rêvez de vous prélasser à l’ombre des cocotiers? C’est possible en Ontario! La plage de Port Dover, au bord du lac Érié, est dotée de quelques palmiers, plantés par l’équipe du restaurant The Beach House. La plage, qui n’est pas particulièrement vaste, se distingue aussi par son côté familial, ses petits commerces, son phare, son quai et ses pêcheurs.

Pas moins de 11 km de sable blond vous attendent à Sauble Beach, un incontournable estival de la péninsule Bruce. La partie la plus animée de la plage est bordée de quelques casse-croûtes, boutiques, bars, crèmeries et maisons de vacances, alors que le reste est plus tranquille et sauvage. À ne pas manquer: les couchers de soleil sur le lac Huron.

À ne pas manquer non plus: le resto Hey Days du June Motel Sauble Beach: on y sert des lobster rolls à tomber par terre dans un joli décor rétro-chic!

Au bord du lac Huron, cette grande plage est réputée pour son sable fin «qui chante» sous les pieds et pour ses eaux chaudes. Familiale, mais non surveillée, elle fait partie du beau parc national de la Péninsule-Bruce, reconnu pour ses eaux turquoise, et se trouve tout près de la ville touristique de Tobermory, la «Tadoussac de l’Ontario»!

À environ 4h de Montréal, ce parc ontarien gagne à être découvert. Bordée par les eaux claires du lac Ontario, sa plage de sable (presque) blanc fait un total de 2,5 km. Elle n’est pas surveillée, mais elle est sécuritaire pour les familles. Le parc compte aussi 16 km de sentiers de rando et voit passer des centaines d’espèces d’oiseaux migrateurs chaque année, ainsi que des papillons monarques.

La région de Grand Bend, au sud du lac Huron, compte une dizaine de plages sablonneuses, sur une distance de 65 km. La plage principale, Grand Bend Beach, est idéale pour ceux qui veulent se mêler aux vacanciers et vivre la beach culture à l’ontarienne. Elle se trouve à quelques minutes de marche de la rue principale de Grand Bend. Les plages plus sauvages du parc provincial Pinery, non loin, ont elles aussi la cote.

Vous allez à Toronto?

Saviez-vous que Toronto compte une bonne dizaine de plages propres à la baignade? La plus populaire est la vaste plage Woodbine, dans le quartier The Beach. Vous y trouverez une promenade de bois de 3 km, des tonnes de terrains de volleyball et des barbecues.

Une autre plage populaire est celle d’Hanlan’s Point (dotée d’une section naturiste), sur les îles de Toronto. Un traversier relie ces îles au centre-ville en quelques minutes.

